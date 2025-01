Hadházy: Másfél milliós fotelek és asztalok és félmilliós székek kerülnek az újjáépített korábbi külügyminisztériumi épületbe

„A tervdokumentáció szerint másfélmilliós fotelek és asztalok, és félmilliós székek kerülnek a Karmelita mellé felhúzott újabb vasbeton giccs épületbe” - írja Facebook-oldalán Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő által megszerzett tervrajzokból az is kiderül, hogy a Dísz téren található, Hauszmann Alajos és Hültl Dezső tervei alapján épült, 1920-tól a külügyminisztérium által használt épület 4. emeletének jelentős részét „ún. TÜK (Titkos Ügyirat Kezelő) helyiségek” foglalják majd el „a fényűző vezetői irodák és bárpulttal is ellátott közösségi terek mellett”.

Hadházy azt írja, bár a Hauszmann-tervet titkosították, így az nem derül ki pontosan, hogy mennyibe is fáj mindez, „de biztos, ami biztos, a vezetői szobákban precízen szerepel a méregdrága dizájn bútorok pontos megnevezése is”.

A politikus által közzétett képeken látható egyik, magas támlás fotel (Caratos CA77A) 3953 dollárért - kicsit több mint másfél millió forint - vihető, ebből a terv alapján a 4. emeletre 10 darabot terveztek be.

De van olyan étkezőszék (Gubi Violin) is, amiből izgulhatunk, hogy melyik szín lesz kiválasztva, a Velvet ugyanis csak 999 euró (412 ezer forint), a Svevo Dedar viszont 1499 euró (619 ezer forint), szóval nem mindegy, hogy melyikből kell nyolcat kicsengetni.

Ahogy azt Hadházy is megjegyzi: azt egyelőre nem tudni, hogy kik költöznek be a Dísz téren álló épületbe (eredetileg irodaháznak ígérték), a különféle tárcák Várba költözésével kapcsolatban még a kormánytagok közt is volt korábban némi félreértés.

Hadházy posztja itt olvasható: