Hongkong határában gyakorlatozik a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg

Katonai járművek sorakoznak a Sencseni-öbölről elnevezett stadion mellett 2019. augusztus 16-án Fotó: STR/AFP

A holland NOS csatorna kínai tudósítója drónfelvételeken mutatta meg, hogy már Hong Kong határában gyakorlatozik a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg.

Hogy a hadsereg erői jelen vannak Sencsen városában, már napok óta lehet tudni, és az AP készített felvételt a sencseni stadionokban, illetve azok mellett sorakozó járművekről is. A most nyilvánosságra hozott holland felvételen már látszik az is, hogy a kínai haderő már intenzíven gyakorlatozik a futurisztikus Sencsen-stadion gyepén.

A riporter megpróbált felvételt készíteni a stadion bejáratánál is, de azt katonák biztosítják.

Sencsen szubtartományi város határos a különleges igazgatású jogokkal bíró Hongkonggal, lényegében ez a határváros Hongkong és Kína között. Hongkong városállam ugyan Kínához tartozik, de önálló közigazgatással rendelkezik.

Tíz hete tartanak tüntetések Hongkongban: június 9-én és 16-én is több mint 1 millió ember ment utcára, miután Carrie Lam hongkongi kormányzó egy olyan módosítást nyújtott volna be a jogszabályhoz, amely alapján Kínának és Tavjannak is kiadhatnának gyanúsítottakat.

Kína a félelmek szerint visszaélne a jogszabály módosításával, és tömegesen kérvényezne kiadatásokat korábbi ügyekben is.

Hiába közölte a kormányzó, hogy felfüggeszti a jogszabály vitáját, (sőt „halottnak” nevezte a törvényt) a tüntetők most már Lam távozását, és a rendőri intézkedések illetve túlkapások kivizsgálását követelik. Peking erről hallani sem akar.

A kínai kormány a maga eszközeivel már eddig is fenyegette és támadta a tüntetőket. A július 21-i megmozdulások után triádok támadtak ártatlan demonstrálókra, később pedig már a hadsereg is jelezte, hogy kész megvédeni Hongkongot a tüntető hordáktól. A kormány két hete már megüzente a demonstrálóknak, hogy ne játsszanak a tűzzel.