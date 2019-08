Tarlós szerint az ellenzéki kampány felforgatás, destabilizációs kísérlet, ami mögött az SZDSZ-esek állnak

A meggyengült ellenzéki pártelitek megélhetési alkuja, biznisze az önkormányzati választási összefogás - jelentette ki Tarlós István az Inforádió Aréna című műsorában.

Az interjút az MTI szemlézte, amely szerint Tarlós kijelentette: „ezek az ellenzéki pártok feladták az elveiket és már nincs saját eszmerendszerük. A főpolgármester az ellenzéki kampányt felforgatásnak, destabilizációs kísérletnek nevezte, ugyanis az állítólagos diktatúra elleni küzdelemről beszélnek. Ezt elsősorban Karácsony Gergely stábja teszi” - fűzte hozzá.

Tarlós István főpolgármester és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter sajtótájékoztatót tart Megoldások a Budapest feletti repülési zajok visszaszorítására címmel a Városházán 2019. augusztus 1-jén Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Tarlós István elmondta azt is, hogy miközben a városról, az önkormányzati teljesítményekről, a reális elképzelésekről, a tervekről, a programokról kellene beszélni, „suta kormánybuktatási szimulációról” van szó, amelynek egyébként semmit értelme nincs, mert az októberi önkormányzati választások után még elméletileg is, bizonyosan a jelenlegi kormány és miniszterelnök lesz a helyén. Ennek az ötletnek a kiagyalója, mögöttes szervezője nem is Karácsony Gergely és stábja, hanem a régi sértett SZDSZ-esek - jegyezte meg a régi SZDSZ-es politikus, az 1989 és 1994 között szabaddemokrata párttag Tarlós István.

A főpolgármester azt mondta, hogy Karácsony Gergely kampányában visszaköszönnek a régi SZDSZ-es keménymag módszerei: a „semmi gátlás, nettó hatalomvágy, szégyenkezés nélküli hazudozás, túlméretezett vádaskodások, valóságtól elrugaszkodott kelekótya ötletek”.

Folytatva Karácsony Gergely visszafogott jellemzését, Tarlós elmondta még, hogy az ellenzéki előválasztás győztese „nagyon gyenge és irányítható”, „sunnyog és szimulál”, „mindenféle önálló cselekvésre képtelen”. A főpolgármester szerint Karácsony olyan mértékben elmérgesítette és megrontotta a kapcsolatát a kormánnyal, hogy az együttműködés feltételeit a magatartásával, „kaméleonságával, a határozatlan, de nagyon szemtelen kritikáival” egyszer és mindenkorra eljátszotta.