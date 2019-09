Letartóztattak Amerikában két holland jutúbert, akik tényleg elmentek megrohamozni az 51-es körzetet

Az amerikai rendőrség őrizetbe vett két holland jutúbert, amiért behatoltak a Nevada állambeli 51-es körzet mellett lévő nukleáris tesztbázis területére. A 20 éves Ties Granzier és egy évvel idősebb társa, Govert Sweep elmondták a rendőröknek azt is, tudnak angolul, és ennek ellenére sem vették figyelembe a területre belépést tiltó táblákat. A hollandoknál talált kamera felvételei alapján a fiatalok filmeztek is teszttelepen. Tettükért 6 hónapos elzárást vagy 500 dolláros bírságot kaphatnak, szélsőséges esetben mindkettőt egyszerre.

Az Insider szerint a két holland a szeptember 20-ra meghirdetett Rohamozzuk meg az 51-es körzetet! Facebook-eseményre érkeztek.

Az esemény, ami az amerikai légierő híres teszttelepe, az 51-es körzet megrohamozására buzdít, nyáron jelent meg a Facebookon. Az 51-es körzet az összeesküvéselméletek kiemelt helyszíne, több könyvben és filmben is szerepel, a sosem bizonyított pletykák és legendák szerint itt van az amerikai kormány titkos, földönkívüliek holttesteit is tároló laboratóriuma. Az eseményre mostanra több mint kétmillióan igazoltak vissza, az amerikai légierő figyelmeztette is a lelkes fiatalokat, hogy amit terveznek, nagyon veszélyes.