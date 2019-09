Engedélyezte az amerikai kormány egy oroszlán trófeájának beutaztatását Tanzániából, az állatvédők forronganak

Oroszlán Tanzániában, a Serengeti Nemzeti Parkban Fotó: Stephco/Photononstop

Állat- és környezetvédő szervezetek tiltakozásukat fejezték ki, miután a Trump-kormány engedélyt adott egy floridai férfinek, hogy beutaztassa az Egyesült Államokba egy általa elejtette tanzániai oroszlán bőrét, koponyáját, fogait és állkapcsait.

A döntés azért verte ki a biztosítékot, mert az oroszlánok szerepelnek a veszélyeztetett állatok védelméről szóló szövetségi törvény (US Endangered Species Act) listáján, így jogilag védettnek minősülnek.

Az egyik, vadon élő állatokat védő szervezet (US Fish and Wildlife Services) közérdekű adatigénylése nyomán ráadásul az is kiderült, hogy a vadászt, Carl Atkinsont az ügyben egy olyan ügyvéd képviselte, aki egyébként maga is tagja a Trump-kormány egyik sokat támadott tanácsadótestületének, amely támogatja a trófeavadászatot (International Wildlife Conservation Council).

Állatvédők aggasztónak találják azt is, hogy a kormány épp Tanzániából engedélyezte az állati maradványok beutaztatását, ahonnan az Obama-adminisztráció idején megtiltották az elefánt trófeák beszállítását; különös tekintettel arra, hogy az ország nem lépett fel kellő erővel az orvvadászokkal szemben, és nem szolgáltatott hiteles adatokat sem egyes fajok megmaradt példányszámairól. A legutóbbi, hitelesnek tekintett adat szerint nagyjából 17 ezres a tanzániai oroszlán-populáció.

A Trump-érában ezt az intézkedést felfüggesztették, és minden ilyen esetet egyenként vizsgálnak meg az illetékes hatóságok. (Guardian)