Trump valami olyat ígért egy külföldi vezetőnek, hogy egy kém szükségesnek érezte feljelenteni

Nagyon úgy tűnik, hogy Donald Trump megint kikotyogott valamit, amit nem kellett volna. A Washington Post beszámolója szerint augusztus 12-én az amerikai titkosszolgálatok egy meg nem nevezett munkatársa magára vállalta a közérdekű feljelentő szerepét, és hivatalos panaszt tett a titkosszolgálatok belső ellenőrzésénél amiatt, hogy Donald Trump egy külföldi vezetővel folytatott beszélgetése során olyan "ígéretet" tett, amit a feljelentő titkosszolga már a nemzetbiztonságra veszélyesnek érzett.

Feljelentését Michael Atkinson, a titkosszolgálatok legfőbb belső ellenőre elég hitelesnek és aggasztónak ítélte ahhoz, hogy sürgetőnek minősítse - ez alapján pedig az esetet a Nemzeti Hírszerzési Főigazgatónak (DNI) jelentenie kellett volna a törvényhozás illetékes bizottságainak. De Joseph Maguire, aki Dan Coats augusztus közepi lemondása óta ügyvivőként tölti be a posztot, ezt nem tette meg, így a törvényhozást végül maga Atkinson értesítette az esetről.

Lett is nagy paláver a dologból, ennek következtében viszont olyan apró részletek is nyilvánosságra kerültek, amelyek nagyban erősítik a feltételezést, hogy maga Trump kotyoghatott ki valamit. Maguire jogtanácsosa, Jason Klitenic a törvényhozás vezetőinek kedden írt levelében ugyanis azt írta, hogy a panasz alapját "bizalmas és minden bizonnyal privilegizált kommunikáció" adja. Privilegizált kommunikációt ugyanis az Egyesült Államok elnöke folytathat, aki e tekintetben alkotmányos védelmet élvez - annak érdekében, hogy szabadon végezhesse a munkáját, az elnök saját kommunikációját titokban tarthatja még a törvényhozók elől is.

Mindezek alapján a Post utána nézett, hogy kivel is beszélhetett Trump. A közérdekű feljelentő augusztus 12-én tette meg feljelentését, amikor Trump szokás szerint egyik golfbirtokán pihent. A Post a hivatalos és nyilvános források alapján arra jutott, hogy az azt megelőző öt hétben Trump legalább öt állam- vagy kormányfővel kommunikált:

Július 31-én a Fehér Ház kezdeményezésére Vlagyimir Putyinnal beszélt telefonon;

legalább két, saját szavai szerint "gyönyörű" levelet kapott Kim Dzsongun észak-koreai vezetőtől, miközben júniusban nagy nyilvánosság előtt beszélt arról, hogy személy szerint a CIA több észak-koreai műveletét is ellenzi;

A Fehér Házban fogadta a pakisztáni és a holland miniszterelnököt;

személyesen találkozott a katari emírrel.

A listán szereplők közül a holland miniszterelnököt talán kizárhatjuk, neki valószínűleg nem tudott olyasmit ígérni Trump, ami veszélyeztethetné az amerikai nemzetbiztonságot. Hogy ennél többet valaha megtudhatunk-e a dologról, az egyelőre rejtély. Az amerikai képviselőház csütörtökön ugyan meghallgatja Atkinsont, de az ülés zárt lesz, és semmi sem garantálja, hogy Atkinson beszámolhat rajta a jelentésben foglaltakról, mert ha azok valóban az elnök kommunikációját érintik, a Fehér Ház biztosan hivatkozni fog azok privilegizált természetére, illetve arra, hogy az elnök saját hatáskörében bármikor dönthet a titkosítás feloldásáról. Például akkor, amikor kikotyog egy államtitkot.