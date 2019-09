Irán vezetője nem örül a növekvő amerikai katonai befolyásnak a Perzsa-öbölben

Irán vezetője szerint külföldi erők fenyegetik a Perzsa-öböl békéjét. Hasszán Róhani azután beszélt erről, hogy az Egyesült Államok bejelentette, növeli a katonai jelenlétét Szaúd-Arábiában. Az iráni elnök óva intett egy fegyverkezési versenytől, és szerinte a külföldi erők mindig csak fájdalmat és szenvedést hoztak a régióba, írja a BBC.

Az Egyesült Államok azután jelentette be, hogy több katonát küld a környező országokba, hogy szaúdi olajlétesítmények ellen drónokkal követtek el támadásokat. A támadásokért az Egyesült Államok Iránt teszi felelőssé, míg Irán állítása szerint nem volt közük azokhoz. A támadást felvállalták az Irán-közeli húti lázadók Jemenben, de ezt az USA és Szaúd-Arábia nem hitte el.

Róhani bejelentette azt is, hogy egy új béketervet fog beterjeszteni a következő napokban az ENSZ elé, amely a régió helyzetét rendezné. Az elnök az 1980-1988 között zajló Irán-Irak háború kitörésének évfordulós eseményén beszélt, miközben számos városban katonai felvonulásokat tartottak. Szerinte minél távolabb maradnak e külföldi erők a Perzsa-öböltől, annál több biztonság lesz ott.



Az ENSZ közgyűlése keddtől ülésezik New Yorkban, Róhani ide viheti el a béketervét, melyről azonban részleteket még nem árult el. Most beszélt arról is, hogy Irán kész túllépni a múlt hibáin, és békejobbot nyújtani a szomszédos országoknak. Egyben a húti lázadók is benyújtottak egy béketervet, állításuk szerint többet nem támadnak szaúdi célpontokat, ha a monarchia és szövetségeseik is hasonlóan tesznek velük szemben.