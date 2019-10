A Fidelitas egy ledfallal ellátott kisteherautón mutogatja a budapestieknek, Puzsér Róbert hogyan hazugozza Karácsony Gergelyt

A Fidelitas „tájékoztató kampányt” indít, mert szeretné, ha minden budapesti megtudná, hogy Karácsony Gergelyt szövetségesei és más ellenzéki szereplők is alkalmatlannak találják a főpolgármesteri posztra - közölte Böröcz László, a Fidelitas elnöke keddi, budapesti sajtótájékoztatóján az MTI tudósítása szerint.

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Böröcz László hangsúlyozta: Karácsony Gergely alkalmatlanságát már az ellenzék is látja, hiszen Gyurcsány Ferenc hetekkel ezelőtt megmondta, hogy a főpolgármester-jelölt mögül „elment a támogatás”, illetve, hogy nem hisz Karácsony Gergely győzelmében. Közölte: Gyurcsány Ferenc ezen mondatairól telefonos kampányt indítanak, valamint folytatják a közterületi kampányt is, amelynek során bemutatják, mit mondtak Karácsony Gergely alkalmatlanságáról ellenzéki szereplők - írja az MTI.

Böröcz és az MTI, mondjuk így: csúsztat, amikor úgy tesz, mintha Gyurcsány ezt a kampány során, „hetekkel ezelőtt” mondta volna, miközben ez hónapokkal ezelőtt, egész pontosan június 7-én hangzott el, amikor a DK bejelentette, hogy elindítják Kálmán Olgát az előválasztáson. Amikor azonban ezt Karácsony megnyerte, Gyurcsányék is beálltak mögé, Kálmán Olga és Dobrev Klára is részt vett Karácsony kampányrendezvényein.

A telefonos üzenetet már közzé is tette a Pesti Srácok, ezen hallható, hogy a rövid üzenet végén tartanak pár másodperc szünetet, ami alatt az emberek jó része alighanem le is rakja, és csak ezek után, jóval halkabban mondják be, hogy „készült a Fidelitas megbízásából”.

A Fidelitas azt is bejelentette az MTI szerint, hogy a hátralévő napokban „egy ledfallal ellátott kisteherautó járja majd Budapestet, egy olyan videót vetítve, amelyen Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke és Puzsér Róbert főpolgármester-jelölt beszél Karácsony Gergelyről. Böröcz László közölte, a következő néhány napban szeretnék minél több helyre elvinni ezeket a megszólalásokat, hogy minél több budapesti választópolgár megismerhesse őket.”

Itt minden bizonnyal arról a videóról van szó, amelyet már 3 hete tol a Fidelitas Facebook-hirdetésben, de annyira, hogy a nem különösebben míves videó 1,3 millió megtekintésnél jár, szemben a többi anyaguk néhány ezres számaival.

Kérdésre válaszolva a Fidelitas elnöke elmondta: a kampányköltéseket a választás után hozzák nyilvánosságra. Ezt korábban is így csinálták.

Szintén kérdésre Böröcz László