Inkább a Fideszt hibáztatják a mocskos kampányért a választók

"Az erotika megfűszerezte a kampányt." Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója jellemezte így az elmúlt, rejtett kamerás felvételekkel, kiszivárgott telefonbeszélgetésekkel terhelt kampányát, mely során azért nagyon komoly figyelem irányult arra is, hogyan hálóz be egy magyar várost a gazdaságival összeforrt politikai elit. A közvélemény-kutatók csütörtöki kerekasztalán Nagy azon az állásponton volt, hogy igazából nem is durva a kampány, volt már ilyen korábban is.

Nem ő az egyetlen, aki így vélekedik, a Medián szerdán zárult közvélemény-kutatásának eredményei szerint a kormánypárti szavazók 64 százaléka gondolja így, de még az ő bő egyharmaduk szerint is "mocskosabb, durvább a korábbiaknál".

Az összes választónak már a többsége gondolja, hogy mocskos a kampány, 56:44 arányban gondolják ezt - ahogy a bizonytalanok körében is így oszlanak meg a vélemények. Az ellenzéki érzelmű választók 70 százaléka szerint durvább minden eddiginél a kampány.

Ezért egyedül a kormánypárti szavazók hibáztatják inkább az ellenzéket. 60 százalékuk gondolja így, míg azt, hogy a felelősség inkább a Fideszé, csupán 2 százalékuk. 38 százalékuk mindkét oldalt hibáztatja. Hann Endre szerint amúgy mindkét fél hibáztatása általában népszerű válasz, a politika iránt elkötelezetlenek könnyen rávágják. Ez érezhető a bizonytalanok körében mért adatokon is, 68 százalékuk valóban mindkét oldalt felelőssé teszi ezért. Inkább az ellenzéket csupán 2, míg inkább a Fideszt 31 százalékuk tartja felelősnek.

Az összes választó körében így, bármilyen népszerű opció is általában mindkét oldal hibáztatása, csupán 40 százaléknyian vélekednek így - pont ugyanannyian, ahányan inkább a Fideszt tartják felelősnek. Vagyis az ellenzéket az összes választó mindössze 20 százaléka hibáztatja, ők szinte mind kormánypárti szavazók.