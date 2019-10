Márki-Zay a Borkai-botrányról: Nagyon szeretném, ha a magyar közvélemény érzékenyebben reagálna ezekre

Hódmezővásárhelyen különösebb hatása nem lesz a Borkai-ügynek Márki-Zay Péter szerint. A polgármester a 444-nek azt mondta, felháborító ugyan a győri fideszes polgármester botránya, „de hát már annyi mindenen felháborodtunk”.

„Eddig is tudtuk, hogy egy fideszes oligarcha, az tud kastélyt építeni, ha akar. Tudtuk, hogy vannak luxusautóik, nem tudni milyen pénzből. Tudtuk, hogy őket nem fogja elszámoltatni a rendszer, és Polt Péter akkor sem fog vizsgálatot indítani, ha az OLAF bejelenti, hogy korrupciógyanús volt valamilyen közbeszerzés.

Ehhez képest az, hogy most már narkóznak is, vagy luxusprostituáltakkal, magánrepülővel az Adriára utaznak, az azoknak, akik eddig is kritikusak voltak a rendszerrel, akik valódi keresztény alapokon ítélik meg a politikát, azoknak eddig is nyilvánvaló volt, nekik nagy forrongást ez az ügy nem okoz.