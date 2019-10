Előrehozott választásokat írt ki az észak-macedón miniszterelnök, miután az EU úgy döntött, elhalasztják a csatlakozási tárgyalások megkezdését

Előrehozott választásokat jelentette be Zoran Zaev észak-macedón miniszterelnök, miután a brüsszeli EU-csúcson – a BBC híre szerint alapvetően Macron francia elnök vétója miatt – az Unió vezetői úgy döntöttek, hogy egyelőre nem kezdik el a csatlakozási tágyalásokat sem a balkáni országgal, sem szomszédjával, Albániával.



„Az EU történelmi tévedésének áldozatai vagyunk”

– kommentálta a döntést Zaev.

„Ez nem kudarc, ez hiba. Igazán szégyellem magam”

– mondta ugyanerről Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke.

Zaev azután jelentette be a lemondását és az időközi választásokat, miután az EU-csúcson a külügyminiszterek nem támogatták a csatlakozási tárgyalások megkezdését, és a témát átpasszolták a miniszterelnököknek.

„Csalódott vagyok és dühös, és tudom, hogy országom egész lakossága ugyanezt érzi” – füstölgött Zaev. Edi Rama albán miniszterelnök az Unió belharcait kárhoztatta a döntés miatt, mondván ők a maguk részéről teljesítették a tárgyalások megindításához megszabott feltételeket.

Mindkét ország alapvetően a franciák tiltakozása miatt maradt hoppon, a különbség annyi volt, hogy az albánokkal Dánia és Hollandia sem kezdte volna meg a tárgyalásokat, míg az észak-macedónokat egyedül Macronék ellenezték.

Emmanuel Macron magyarázatként annyit mondott, hogy az egész tagfelvételi folyamat reformra szorulna és az EU-nak az érintett országok fejlesztésében kéne segítséget nyújtania, ahelyett, hogy mindenféle vállalásokat tenne. Az EU-csúcs határozata Angela Merkel német kancellárt is csalódással töltötte el, különös tekintettel arra, hogy ő kifejezetten támogatta az észak-macedónok ügyét, miután azok a Uniós tagság kedvéért az ország nevét is hajlandók voltak megváltoztatni. De a téma Merkel szerint a 2020 eleji Nyugat-Balkán-ügyi csúcson ismét terítékre kerülhet. (via BBC)