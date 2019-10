Megsemmisítették a választási eredményt Jászberényben, új polgármester-választást írtak ki november 10-re (frissítve!)

Helyt adott a Területi Választási bizottság Szabó Tamás fideszes jelölt - 2010 óta a város polgármestere - beadványának, megsemmisítette a vasárnapi polgármesterválasztás eredményét és új szavazást írt ki november 10-ére - derül ki a testület határozatából.

A korábban túlnyomórészt fideszes városban az egyesült ellenzék színeiben induló jobbikos Budai Lóránt 14 szavazattal győzte le a polgármesteri pozíciót 9 éve betöltő Szabó Tamást, miközben a képviselőtestületbe a 7 fideszes mellett a Közösen Jászberényért Egyesület néven induló ellenzék 6 és a Fidesz-közeli, szélsőjobboldali Mi Hazánk 1 képviselője jutott be.



A területi választási bizottság határozatának indokolása homályosan fogalmaz, de annyi kiderül belőle, hogy szerintük a helyi Idősek Otthonában történhetett olyan, ami befolyásolta a választás eredményét.

Budai a döntésre ezzel a szöveggel reagált a Facebookon:

A KOHOLT VÁD IS BŰNCSELEKMÉNY Kedves jászberényi barátaim! Mint arról már bizonyára értesültetek, a Fidesz óvást nyújtott be, melyben választási csalással vádol bennünket és új választások kiírását kezdeményezi. Ebből is látszik, hogy a kormány nem tiszteli a nép akaratát, nekik csak a pénz és a hatalom számít. Szeretnék mindenkit megnyugtatni: minden törvényes eszközt megragadunk, hogy megtámadjuk ezt a nyilvánvalóan hazug határozatot. Amennyiben pedig valóban új választások lesznek, mindent megteszünk, hogy még nagyobb arányú győzelmet arassunk a kiskirályok felett, ahogyan azt 2014-ben, Ózdon tettük.

Budai volt az, aki pénteken olyan fotókat posztolt, amik szerinte arra utalnak, hogy megindult az iratok megsemmisítése a jászberényi városházán:

Update: Az Alfahír telefonon elérte Budait, aki a következőt nyilatkozta nekik

Budai Lóránt telefonon is megerősítette a hírt az Alfahírnek, elmondta: olyan kifogás is szerepelt az eredményt megsemmisítő okok között, hogy a választás napján – jelöltként - jogosulatlanul tartózkodtak a szavazókörökben. Budai Lóránt ezt azonban cáfolta az Alfahírnek: ahogy minden választásnál, valóban körbejárták a szavazóköröket, de nem léptek be oda, csak kihívták a szavazatszámláló delegáltjaikat megkérdezni, hogy minden rendben zajlik-e, van-e esetleg szükségük valamire (pl. élelmiszerre).

Budai Lóránt az Alfahírnek azt mondta: fellebbeznek a döntés ellen, de ha nem sikerül jogi úton rendezniük az ügyet, akkor a lehető legnagyobb mozgósítást fogják végrehajtani november 10-én.