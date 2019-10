Felháborodva fogadták Kínában a kávézót, ahol pandaszerűre festett csau csau kutyák voltak a helyi látványosságok

A pandáiról híres Szecsuan tartományban, Csengtu városban nyílt múlt hónapban egy kávézó, mely hamar nagyon komoly, országos mértékű tiltakozást váltott ki amiatt, ahogy a helyi állatokkal bántak, írja a Guardian.

A kávézó tulajai ugyanis bevittek hat csau csau kutyát, melyek pandaszerűre, fekte-fehérre voltak festve. Az eredeti ötlet az volt, hogy ezzel a látványosággal majd biztos népszerűek lesznek, de a dolog fordítva sült el: a szolgáltatásként kutyafestést is kínáló kávézó ellen elképsztő népharag szerveződött, miután a helyszínen készült videó virális lett a kínai neten.

A tulajdonos később azt állította, hogy eleve festve vette a kutyákat. A legtöbben amúgy azt kifogásolták, hogy ez a festés egészen biztos nem tesz jót a kutyáknak.

A tiltakozás eredményes volt, a kávézó bejelentette, hogy felhagynak azzal, hogy a vásárlók be is festhetik náluk a saját kutyáikat. Írtak arról is, hogy az ő hat kutyájuk remekül van, kifejezetten egészségesek.