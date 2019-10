Rudy Giuliani ráült a telefonjára, és véletlenül egy újságírót tárcsázott

Rudy Giuliani volt New York-i polgármester, Donald Trump személyi ügyvédje eleve hírhedt csapongó, gyakran önmagát gyanúba keverő nyilatkozatairól. Vagyis ő olyasvalaki, aki szánt szándékkal is képes bajba keverni magát. Erre egy közszereplőtől elvárhatónál gyakrabban segít rá azzal, hogy rendszeresen nyom félre a telefonján. Ez történt a minap is, amikor egy nap éjjel 11-kor zsebéből véletlenül az NBC News egyik újságíróját, Rich Schapirót tárcsázta.

Schapiro nem vette fel a telefont, de üzenetrögzítője rögzítette a hívást. Azon a susogások, zörgések közepette kivehetők egy beszélgetés részletei. Giuliani törökországi és bahreini bizniszekről beszélt, és a beszélgetés egy pontján megjegyezte, hogy "az a probléma, hogy szükségünk volna némi pénzre". Tíz másodperc hallgatás után még hozzá teszi, hogy "pár százezerre volna szükségünk".

Schapiro telefonon és sms-ben is kereste azóta Giulianit, de hiába. Így nem sikerült tisztázni, hogy mire is kéne neki pár százezer dollár. "Még várok a szándékos, vagy véletlen visszahívásra" - mondta Schapiro.

A New York Times beszámolója szerint közel sem ez az első alkalom, hogy Giuliani véletlenül osztja meg magánbeszélgetését újságíróval. Schapiro beszámolója után vezető amerikai újságírók sora osztott meg hasonló történeteket a Twitteren. "Egyszer sms-ben küldött el nekem egy rögzített beszélgetést. Nem tudtam értelmezni a hallottakat, de arra se jöttem rá, hogy egyáltalán hogyan tudott véletlenül elküldeni nekem sms-ben egy ilyen felvételt" - írta Jonathan Swan, az Axios fehér házi tudósítója. (Via The New York Times)