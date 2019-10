Sorban kelnek el 100 milliós áron az illegálisan nádtalanított part menti telkek Balatonakalin

Az Index arról írt, hogy Balatonakalin sorban kelnek el 100 milliós áron olyan part menti telkek, amiken a nyáron illegálisan kivágták a nádast.

Illusztráció: egy nádas Fotó: Pixabay

A lap szerint az elmúlt hónapokban sorra jelentek meg az ingatlanhirdetések az illegálisan, markolókkal nádtalanított egykori balatonakali Holiday Kemping területén fekvő telkekről. Az osztatlan nagy telek különböző méretű részekre bontott ingatlanaiból tucatnyi magánszemély és hét cég vásárolt be építésre előkészített telket vagy apartmanlakást.

Az egyik 2122 m2-es, jogerős építési engedéllyel rendelkező, összközműves, belterületi építési telket 179 millióért árulják. A balatonakali önkormányzat lakást nem, csak (kiadható) apartmanházakat enged építeni a határozatuk szerint, sok hirdetésben mégis lakáscélú használat szerepel. Úgy tűnik, nincs akadálya a panorámás, nádmentes, saját strandos házak építésének. A lap szerint a partnál több méter széles csíkban kiirtott nádas helyreállítása helyett nyáron már a hullámtörő kőtömböket is lerakták a feltöltött új partszakaszara.

Ugyan a természetvédelmi hatóság eljárást indított, és első fokon a beruházó SSS Group Kft.-t 1 millió forintra büntette, és arra kötelezte, hogy telepítse vissza a nádast, a part nádtalan maradt. A cég a bírságot befizette, de a nádast nem telepíti vissza, meg is fellebbezte a döntést.

A rendőrség nyomoz, a nádas visszatelepítésének ügye pedig másodfokon a Pest megyei Kormányhivatalhoz került, mint természetvédelmi hatósághoz, de az első fokon meghozott gyors döntést itt már nem jellemzi gyorsaság: egyelőre nem tudni döntésről.

Felbukkan a vásárlók között Németh Zoltán is, pedig ő 2010 és 2012 között az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazgatója volt, (most a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke). Németh 2006 és 2010 között Győr alpolgármestere volt, hivatalos életrajza szerint 2012 nyarától Borkai Zsolt győri polgármester tanácsadója, 2014-ben és 2019-ben is Fidesz-listáról jutott be a Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat közgyűlésébe, az előző ciklusban a megyei közgyűlés elnöke volt. (Index)