Végleg eláll a közigazgatási bíróságok tervétől a kormány

„A kormány úgy döntött, hogy nem vezeti be a szervezetileg elkülönülő közigazgatási bírósági rendszert, ám egy most készülő törvénytervezet gyorsabbá és kiszámíthatóbbá teszi a közigazgatási bíráskodást”

- nyilatkozta Varga Judit igazságügyi miniszter csütörtökön az MTI-nek.

A kormány még május végén döntött úgy, hogy határozatlan időre elnapolja a szervezetileg elkülönülő közigazgatási bírósági rendszer felállítását.

Akkor Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be, hogy miután az új bírósági rendszer „egy olyan európai és nemzetközi vita kereszttüzében áll”, ami a bírói függetlenséget kérdőjelezi meg, ezért a kormány jobbnak látja elnapolni a kérdést.

Most Varga Judit azt közölte, hogy nem csak felfüggesztik a közigazgatási bíróságok tervét, hanem teljesen eláll tőle a kormány. A közleményből úgy tűnik, mintha a kormány időközben rádöbbent volna, hogy a közigazgatási bíróságok bevezetése nélkül mégis hatékonyabb és igazságosabb lesz a magyar bírósági rendszer. Varga legalábbis azt közölte a hírügynökséggel, hogy

„a most készülő törvénytervezet - minimális átalakítás mellett - világos keretet biztosít majd a közigazgatási bíráskodásnak, gyorsítja a jogorvoslatok lezárását és kiszámíthatóbbá teszi a joggyakorlatot.”

A közigazgatási bíróságok bevezetéséről szóló eredeti törvényt még decemberben fogadta el a kormánytöbbség. A terv szerint 2020-tól a kormányzatnak fontos ügyekben már egy külön bírói szervezetrendszer döntött volna, olyan bírókkal, akik a kormánytól, azon belül is az igazságügy-minisztertől függenek. Ezt a tervezetet most elveti a kormány; az új törvénytervezetet ősszel nyújtják be az Országgyűlésnek.

A kormány érvelése minimum nem következetes az ügyben. Míg Gulyás arról beszélt, hogy a közigazgatási bíróságok az európai politikai viták kereszttüzébe kerültek, Varga most azt közölte, hogy a tervek „megfelelnek az európai és nemzetközi normáknak, a Velencei Bizottság is elfogadhatónak minősítette azokat tavasszal, kiállt tehát minden jogi próbát, ezért a kormány döntésében a nemzetközi vita nem játszott szerepet.”

