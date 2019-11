Újravágatná a Netflix holokausztról szóló dokumentumfilmjét a lengyel miniszterelnök

Levélben tiltakozott a lengyel miniszterelnök a Netflixnél egy holokauszt témájú sorozat miatt, amely szerinte pontatlanul mutatja be országa történelmét. A Netflix a Treblinka Rettegett Ivánja (The Devil Next Door) című dokumentumfilm-sorozata Ivan Demjanjuk ukrán háborús bűnösről szól, aki a németek által megszállt Lengyelország területén létrehozott Treblinka haláltábor őre volt.

A sorozat első részében egy ponton feltűnik Lengyelország mai térképe, amin a film szerzői feltüntették néhány második világháborús náci haláltábor - köztük Auschwitz és Treblinka - helyszínét.

Mateusz Morawiecki panaszlevelében azt írta: nem felel meg a valóságnak, hogy a németek által megszállt Lengyelország területén, illetve az országnak a Harmadik Birodalomhoz csatolt részein létrehozott náci német lágereket egy mai térképen ábrázolják. Szerinte a térkép megtéveszti a nézőket, mivel azt sugallja, hogy Lengyelország felelős volt a haláltáborokban elkövetett bűntettekért.

„Hazám akkor független államként nem is létezett, a táborokban lengyelek millióit is meggyilkolták” - írta a miniszterelnök, aki szerint a térkép nem más, mint a történelem újraírása. Morawiecki a térkép kijavítását kérte, illetve azt, hogy a nézőket tájékoztassák a pontatlanságokról.

Lengyelországban a kormányzó Jog és Igazságosság párt (PiS) tavaly elfogadott egy törvényt, ami alapján akár börtönbüntetést is kaphatnak azok, akik szerint az ország a németek mellett tettestársként vett részt a holokausztban. Igaz, később amerikai nyomásra a börtönbüntetésről szóló részt eltávolították. Sokan azokat a kutatásokat is elutasítják, amik szerint több ezer lengyel vett részt a zsidók megsemmisítésében amellett, hogy több ezren pedig az életüket kockáztatták, hogy megmentsék őket. (Reuters/MTI)