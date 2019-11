Egyhangúlag megszavazta a Fővárosi Közgyűlés az atlétikai világbajnokság feltételeit

Szerdán a Fővárosi Közgyűlés tagjai hosszú vita után egyhangúlag megszavazták Karácsony Gergely javaslatát arról, milyen feltételekhez kössék az atlétikai világbajnokság támogatását. Így Karácsony Gergely főpolgármester hamarosan levelet ír Gulyás Gergely Miniszterelnököt vezető miniszternek, hogy megkezdjék a tárgyalásokat.

Az előterjesztés szerint Karácsonyék akkor tudják támogatni az atlétikai stadion megépítését, ha nem csökken a zöldfelület nagysága, hogy a beruházások hosszú távon fenntarthatóak lesznek és a finanszírozás is átlátható. Valamint a főváros csak azzal a feltétellel támogatja élsportcélú kormányzati beruházásokat, ha a következő öt évben 50 milliárd forint támogatás jusson a kerületi önkormányzatoknak az egészségügyi ellátás fejlesztésére az Egészséges Budapest Program keretében.

Ugyanúgy feltételként szabták, hogy vegyék be a tervek közé a Budapesti Nagyerdő első ütemét, ami egy 100 hektáros közpark létrehozását jelentené Észak-Csepelen. Az atlétikai stadion helyett pedig egy olyan nyílt, rekreációs célú sportpark megvalósítását kérik, ami nem csak az atlétikai világbajnokság megrendezésére alkalmas, hanem a lakossági tömegsport-igényeket is kiszolgálja, valamint kulturális események befogadására is alkalmas. Valamint a kormány tartsa fenn korábbi elkötelezettségét a közlekedési célú beruházásokban.

Néhány nappal korábban Baranyi Krisztina javaslatára a ferencvárosi önkormányzat azzal a feltétellel támogatta a világbajnokságot, ha ahhoz közösségi terek új óvoda, egy teljesen új, felszerelt szakrendelő is tartozik Ferencvárosban. Mivel a Csepel fideszes vezetése korábban már szintén támogatta az atlétikai világbajnokságot, a kormány a Fővárosi Közgyűlés ülése előtt egy külön határozatot adott ki arról, hogy a kormány elfogadta Csepel és Ferencváros feltételeit az atlétikai világbajnokság kapcsán. Vagyis a kormány nem várta meg, hogy Karácsony Gergely elfogadtathassa a feltételeit.

A vita kezdetén Karácsony Gergely elmondta, hogy a választási kampányban nem megkérdőjelezve a kormány szándékait, azokat az ügyeket kell előmozdítaniuk, amik a budapestieknek fontosak: az egészségügyi ellátást újabb fejlesztési forrásokhoz kell juttatni, hogy javítsanak azokon a drámai statisztákon, ami a budapesti ellátást jellemzik. A kormány által elfogadott jó lépés, de csak az első lépés. Karácsony azt akarja, hogy az újabb sportberuházás ne csak megossza közvéleményt.

A fideszes Láng Zsolt arról beszélt, hogy a szavazás Karácsonynak csak egy hiúsági kérdés, mivel Csepelen és Ferencvárosban már úgyis támogatták a világbajnokság megrendezését. Csepel fideszes polgármestere, Borbély Lénárd kijelentette, hogy támogatja a javaslatot, és örül, hogy Karácsony mégiscsak támogatja a vébét.

Baranyi Krisztina ezt azzal egészítette ki, hogy mivel nem Csepel vagy Ferencváros rendezi a világbajnokságot, ezért a kormánynak a fővárossal is meg kell egyeznie. És reméli, hogy ezt a döntést is 24 órán belül kormányhatározatba foglalják.

Ugyanakkor Pikó András józsefvárosi polgármester elmondta, hogy sokkal szigorúbb feltételekhez kötné a tárgyalások megkezdését, szerinte a fővárosi vezetésnek kérnie kellene azt is, hogy a kormány vonja vissza a javaslatát az iparűzési adó felhasználásáról és az építésügyet pedig ne vegyék el az önkormányzatoktól,valamint ne lehessen olimpiára pályázni budapesti népszavazás nélkül.

Soproni Tamás hozzátette még azt is, hogy ha a kormány december 31-ig nem fogadja el a főváros feltételeit, akkor a Momentum Ákossal együtt megkezdi az aláírásgyűjtést a népszavazáshoz.