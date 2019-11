A Batthyány térről vonulnak a Parlament elé a pénteki Fridays for Future tüntetés résztvevői. Tudósítónk szerint főleg iskolások vesznek részt, de szülők és tanárok is vannak. És politikusok: ott van Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc is.

A klímavédelemről szóló skandálások mellett népszerű a fogyasztáskritikus vonal is, többször hallani például, hogy „Fogyassz kevesebbet!”. Az esemény után riporttal jelentkezünk.