Lemondott a finn miniszterelnök

Rinne és Orbán Budapesten, fagyos hangulatban. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Kedden lemondott Antti Rinne szociáldemokrata finn miniszterelnök, miután az ötpárti kormánykoalícióban résztvevő Centrum Párt bejelentette, hogy elvesztette benne a bizalmát.



Rinne és kormánya sok kritikát kapott annak a két hétig tartó postai sztrájknak a kezeléséért, ami egy időre átterjedt a Finnair légitársaságra és több más állami cégre is. Hiába zárult az ügy megegyezéssel a múlt héten, a Centrum már nem Rinnével képzelte a jövőt. Fontos azonban, hogy nem nyújtottak be formális bizalmatlansági indítványt, és a Centrum világossá tette, hogy nem a Szocialdemokrata Párttal, hanem személyesen a korábbi miniszterelnökkel volt problémájuk. Elnökük, Katri Kulmuni azt nyilatkozta, hogy tagjai szeretnének maradni a koalíciónak. Az nem valószínű, hogy a szociáldemokraták időközi választást akarnának, mivel a közvélemény-kutatásokban megelőzi őket a nacionalista Finnek Pártja, akik az áprilisi országgyűlési választáson még szoros másodiknak futottak be.

A lemondás időzítése ezzel együtt furcsa, mert Finnország az Unió soros elnöke. Rinne ebben a minőségében korábban többször is keményen kritizálta a Fidesz és Orbán Viktor jogállamiság elleni lépéseit.

