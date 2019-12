Egységes emberi jogi szankciórendszerről állapodtak meg az EU külügyminiszterei

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Az amerikai Magnyickij-törvényhez hasonló, az emberi jogok megértői elleni egységes szankciórendszer létrehozásáról állapodtak meg az Európai Unió külügyminiszterei Brüsszelben - jelentette be Stef Blok holland külügyminiszter Brüsszelben. A rendszer lényege, hogy az emberi jogi visszaélések elkövetői és segítőik a jövőben az egész EU területén egységesen büntethetőek lesznek utazási korlátozásokkal, tulajdonlefoglalással és bankszámláik befagyasztásával is.

A szankciórendszer bevezetése korábban épp Magyarország ellenállásán bukott meg, most azonban úgy tűnik, a magyar kormány is rábólintott a dologra. Az EU Observer szerint az elvi megállapodás után most kezdődhet a jogszabályok kidolgozása, az új szabályok fél év múlva léphetnek hatályba.

A jövőben tehát elképzelhető, hogy emberi jogi jogsértésekért politikusokat vagy üzletembereket ne csak az Egyesült Államokból és Kanadából tiltsanak ki, de az Európai Unióból is, tényegesen korlátozva ezzel a nyaralási, szórakozási és bevásárlási opcióikat opcióikat, és ami fontosabb: érdemben rövidülne azon országok listája, ahol ezek az emberek biztonságban tarthatnák a vagyonukat.

Az Egyesült Államokban már több politikus és magánember is a Magnyickij-törvény szankcióinak hatálya alatt áll, ilyen például Süleyman Soylu török belügyminiszter vagy Ramzan Kadirov csecsen elnök is.