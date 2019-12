Megszavazták a kulturális törvényt a kormánypártok

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Cikkünk frissül

Az új törvény értelmében az ún. stratégiai intézmények vezetőiből és az MMA elnökéből álló, Kásler Miklós miniszter vezette Nemzeti Kulturális Tanács tesz javaslatot a kormány részére „a kultúra kormányzati stratégiájára”, illetve „véleményezi és összehangolja a kulturális ágazati fejlesztési terveket.”

A legnagyobb visszhangot kiváltó új intézkedés szerint az önkormányzati színházak vezetőinek kinevezéséről ezentúl külön meg kell állapodni a kormánnyal, ha nem akarnak elesni a létfontosságú állami támogatástól. Ez ellen többezres tömeg, a színházi szakma jelentős része és a főváros vezetése is tiltakozott.

A kormányzati kommunikáció szerint „konkrétan a Katona József Színházban kialakult állapotok miatt készül megváltoztatni a kormány a kultúra finanszírozásának eddigi gyakorlatát”, vagyis a sok ezer embert foglalkoztató és milliókat kiszolgáló ágazat irányításának teljes átalakítása azért szükséges, mert Gothár Péter zaklatási ügyét a kormány szerint nem jól kezelte a Katona József Színház.

Ez nem csak abszurd érvelés, hanem tényszerűen is cáfolható, hiszen az eredeti, a tiltakozások után sokat finomított előterjesztést már az ügy kipattanása előtt tárgyalta a kormány, és természetesen egy szó sem esett benne zaklatásról. A Semjén által benyújtott törvényszövegben azonban már igen. Az általános indoklás ezzel a bekezdéssel zárul: „A szabályozást az is indokolttá teszi, hogy az elmúlt időszakban köztörvényes, nem pénzügyi jellegű visszaélések gyanúja merült fel állami és önkormányzati forrásokból is működő előadóművészeti szervezetekben, ami önmagában is indokolttá teszi a felelősségi viszonyok tisztázását.”