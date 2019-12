Háttér Társaság: Több száz azonos nemű pár nevel gyereket Magyarországon

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

A Háttér Társaság közleményt adott ki arról, hogy a „közbeszédben egyre gyakrabban fordulnak elő nemcsak homofób, hanem kifejezetten szivárványcsalád-ellenes megnyilvánulások is, miközben már a három évvel ezelőtti adatok szerint is több száz azonos nemű pár nevel gyereket Magyarországon”, ezért tudatosságnövelő és érzékenyítő kampányt indítanak, ennek részeként plakátokat is kihelyeznek a főváros számos pontján.

„Nem csak elméleti kérdésről van szó, amikor az azonos nemű párok gyerekvállalásáról beszélünk. Magyar szivárványcsaládok a valóságban is léteznek. Ezért a kampányunkat létező családok bevonásával dolgoztuk ki” – mondta el Dombos Tamás, a Háttér Társaság ügyvivője sajtótájékoztatón.

A közlemény szerint a magyarok többsége (56 százaléka) családnak tartja, ha egy bejegyzett élettársi kapcsolatban élő azonos nemű pár nevel gyereket, alig egyharmaduk (34 százalék) gondolja úgy, hogy a gyereknek jobb, ha külföldre adják örökbe, mint ha magyar azonos nemű szülők nevelik, és ennél is kevesebben (30 százalék) gondolják úgy, hogy egy gyereknek jobb helye lenne a gyermekvédelmi rendszerben, mint azonos nemű szülőkkel. Csak 17 százalék gondolja azt, hogy el kell venni szüleiktől a szivárványcsaládban nevelkedő gyerekeket.

„Ezek a számok azt mutatják, hogy a magyarok nem értenek egyet a szivárványcsalád-ellenes kirohanásokkal. Arra kérünk minden közéleti szereplőt, hogy odafigyelően, tiszteletteljesen, és mindenek előtt a szivárványcsaládokban nevelkedő gyerekek érdekeit szem előtt tartva mondjanak véleményt. Azokat pedig, akik támogatják a szivárványcsaládokat, arra kérjük, hogy álljanak ki mellettük” – mondta Dobos.

Az Eurobarometer idei kutatásából az látszik, hogy miközben az EU-ban az elmúlt négy év alatt 5 százalékponttal nőtt azok aránya, akik támogatnák az LMBTQI-emberek egyenjogúságát, addig Magyarországon ez az arány csökken. Itthon egyre gyakoribbá váltak és erősödtek a LMBTQI-jogokkal foglalkozó civil szervezetekkel szembeni támadások, a kormányzat részéről nem volt olyan reakció, ami elítélte volna ezeket.

A Háttér Társaság Budapest több pontján kültéri plakátokat helyezett el, hogy minél szélesebb rétegben tudatosítsák, hogy léteznek azonos nemű szülők Magyarországon, és hogy a többségi társadalmon is nagyban múlik, mennyire lesz könnyű az ilyen családban felnövő gyerekek boldogulása. Kisfilmekkel is felhívják erre a figyelmet.

Az idézett közvéleménykutatást a Magyar LMBT Szövetség megbízásából a Medián végezte szeptemberben. Az adatfelvétel 1200 fős országos reprezentatív mintán személyes megkérdezéssel készült. A kutatás az „Itt vagyunk! Az LMBTQI emberek magyarországi társadalmi elfogadásának növelése közösségi megerősítés és szemléletformálás útján” című projekt része, ami az Európai Unió Jogok, egyenlőség és polgárság programja (2014–2020) támogatásával valósul meg.