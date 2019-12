Mészáros Lőrinc azt mondja, sosem volt üzleti kapcsolata a miniszterelnökkel

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

A Bloomberg újságírói megpróbáltak utánajárni, milyen csodának köszönhetően gazdagodhatott meg ennyire Mészáros Lőrinc. A gazdasági lap a felcsúti sikeremberről azt írta, „annak a kormányhű vállalkozói osztálynak a szimbóluma, akik gombamód szaporodtak el, miután Orbán 2010-ben visszatért a hatalomba”.

A lapnak még Mészáros Lőrincet is sikerült megszólaltatnia, aki a sikereit firtató kérdésekre írásban zt válaszolta:

„Sosem volt üzleti kapcsolatom a miniszterelnökkel.”

Hogy meggyőzőbbnek tűnjön, azért hozzátette:

„A kapcsolatunk magántermészetű, gyerekkorom óta ismerem Orbán Viktort, számos alkalommal elmondtam, hogy elismerem az eredményeit, és barátomnak tekintem.”

Az üzleti ügyekkel foglalkozó Mészáros Lőrinc és az üzleti ügyekkel nem foglalkozó Orbán Viktor Fotó: pfla.hu

A felcsúti ezermester megjegyezte azt is, hogy az elkerülhetetlen, hogy kormányzati kapcsolatai is legyenek, mivel a cégei részt vesznek az államilag finanszírozott infrastrukturális projektekben. Ugyanakkor a vállalkozásai ugyanúgy indulnak el a közbeszerzéseken, mint a többi magyar vagy külföldi cég. Szerinte a siker titka, hogy „a minőségi munka már a kezdetektől fogva kifizetődött. Szerettem a felelősséget és a szabadságot, ami azzal járt, hogy vállalkozó vagyok. Ma is ez a helyzet”.

Az első kijelentését egyébként kicsit árnyalja, hogy Orbán Viktor apjával és a vejével is van üzleti kapcsolata.