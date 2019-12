Két magyar holokauszttúlélőt is kitüntet II. Erzsébet királynő

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Színészek, politikusok, zenészek mellett magyar holokauszttúlélők is szerepelnek a brit uralkodó által újév alkalmából magas elismerésben részesítettek listáján. Az uralkodói kitüntetéseket évente kétszer ítélik oda, először II. Erzsébet királynő júniusi hivatalos születésnapján, majd újév előestéjén, és a különböző alkalmakkor adják át a Buckingham-palotában és a windsori kastélyban.

Fotó: PAUL EDWARDS/AFP

Az idei újévi elismerések szombat hajnalban közzétett listájára 1097-en kerültek fel, 51 százalékuk nő. A kitüntetettek 72 százaléka helyi közösségében végzett munkájáért veheti át az uralkodó által adományozott címet.

Az elismerésben részesítettek között van a 82 éves John Paul Hajdu, a magyarországi holokauszt túlélője, aki Hajdu Jánosként született Budapesten, 1956-ban hagyta el Magyarországot, majd Angliában telepedett le. A brit kormány kabinetirodája által ismertetett kitüntetési lista szerint John Hajdu a Brit Birodalom rendjének tagja (Member of the Order of the British Empire, MBE) címet viselheti szombattól. A hivatalos indoklás szerint a holokausztoktatásért és az áldozatok emlékének megőrzéséért kifejtett tevékenységéért kapja a magas elismerést Hajdu, aki a londoni székhelyű Holocaust Educational Trust tagjaként vesz részt a holokauszt történetének oktatási programjában.

Szintén az MBE elismerésben részesült a holokauszt történetének oktatásában kifejtett erőfeszítéseiért Eva Neumann, az auschwitzi haláltábor magyar túlélője, aki Manchesterben él. Velük együtt csaknem háromtucatnyi olyan ember szerepel a listán, akinek tevékenysége a holokausztoktatáshoz és az áldozatok emlékének ápolásához kötődik.

Tavaly Ed Sheeran gigasztrár is ugyanebben a tisztességben részesült, míg idén a legismertebb kitüntetettek között van Olivia Newton-John, aki a Grease című 1978-as musicalfilm női főszereplőjeként tett szert világhírnévre. A 71 éves brit-ausztrál színésznőt a lovagi cím női megfelelőjének számító, a Dame előnév viselésére jogosító rangra emelte a királynő.

A királynő és lovagjai egy 2012-es koncerten: Sir Elton John, Sir Cliff Richard, Dame Shirley Bassey, Sir Tom Jones és Sir Paul McCartney Fotó: DAVE THOMPSON/AFP

Sir Elton John veterán popsztár ugyan már 1998 óta a lovagi cím birtokosa, ám a királynő idén a brit becsületrend, az Order of the Companions of Honour tagjává avatta. A zenész ezzel igen előkelő társaságba került: a több mint egy évszázada alapított brit becsületrendnek a mindenkori uralkodóval együtt legfeljebb 65 tagja lehet.

A brit nagypolitika szereplői közül Iain Duncan Smith, a kormányzó Konzervatív Párt korábbi vezetője, a brit európai uniós tagság megszűnését (Brexit) pártoló keményvonalas konzervatív tábor egyik szószólója kapta a legmagasabb elismerést: őt lovagi rangra emelte az uralkodó. Iain Duncan Smith szombattól így szintén a Sir előnév viselésére jogosult.

Az idei újévi lista legfiatalabb kitüntetettje a 13 éves Ibrahim Yousaf, aki a Brit Birodalmi Érdemrendben (British Empire Medal, BEM) részesült a királynőtől Manchesterben végzett sokoldalú jótékonysági tevékenységéért. (CNN, MTI)