Véget ért a szamoai kanyaróvészhelyzet

Miután a szamoai kanyarójárvány 81 halálos áldozatot szedett, és 5600 embert megfertőzött, a csendes-óceáni szigeten most megszüntették a hat héten át érvényben levő egészségügyi vészhelyzetet. Így újra kinyithatnak az iskolák, és véget érnek az utazással kapcsolatos korlátozások is, írja az al-Jazeera.

A helyzet december közepén kezdett javulni, miután egy oltási kampánnyal sikerült 95 százalékos immunizációs arányt elérni, ami a szakértők szerint elegendő a járvány kordában tartásához.

Szamoán októberben robbant ki kanyarójárvány, az ENSZ gyermekprogramja, az UNICEF azonnal oltási programba kezdett a helyi kormánnyal. December 4-től az oltatlan gyerekek családjainak piros zászlót kell tűzniük a házukra, hogy könnyebben megtalálhassák és beolthassák őket. Fotó: ALLAN STEPHEN/AFP

Néhány hete részletesen írtunk róla, hogy bár a 2000-es években Szamoán is sikerült leküzdeni a betegséget, az oltásellenesség olyan szintre jutott, hogy az Új-Zélandról érkező vírus tökéletes populációt kapott a terjedéshez. A kanyaró - szintén az oltottsági arány csökkenése miatt - fejlett országokban is terjedni kezdett, 2018-ban Nagy-Britannia, Albánia, Csehország és Görögország is lekerült azoknak az országoknak a listájáról, amiket kanyarómentesként tartottak nyilván.