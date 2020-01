Migránspánik tört ki Gyergyóditróban két Srí Lanka-i pékmester miatt

Középföldén Székelyföldön a Maszol hírportál arról írt, hogy feszült a hangulat a Hargita megyei Gyergyóditróban, mert az a hír terjed, hogy migránsokat telepítettek a községbe. Egy olvasójuk szólt, hogy a helyiek egy része a közösségi oldalakon szervezkedik, és tiltakozni akar a szerdai tanácsülésen. Egy helyi nő azt mondta a lapnak:

„Migránsmentes Ditrót akarunk. Nem fogjuk engedni, hogy elvegyék, ami a miénk.”

Persze nem menekültek érkeztek a településre, hanem két Srí Lanka-i pékmester, akit az egyik helyi pékség alkalmaz 10 napja. A román munkaadók ugyanis egyre több EU-n kívüli embert alkalmazna a hazai munkaerőhiány miatt. (2019 első 6 hónapjában közel 13 ezer EU-n kívüli ember kapott engedélyt munkavégzésre, míg 2018-ban összesen 11 ezren érkeztek. A kormány 2020-ra 30 ezer főben maximálta a nem EU-s állampolgárságú munkaerő számát.)

Köllő Csaba, a pékség tulajdonosa a lapnak azt mondta: szerinte személyes konfliktus és rosszindulat állhat a vádak mögött. 10 éve működik a péksége, ezalatt volt náluk többek között magyarországi, svájci pékmester is, de soha senkinek nem jutott eszébe migránsveszélyt kiáltani. „Nem letelepedni jöttek ide, család nélkül érkeztek, képzettek és az első tapasztalataink szerint megbízhatóak” – mondta el a két vendégmunkásról a tulaj, aki szerint egyszerűen nem volt szakképzett munkaerő a környéken. Emlékeztetett, hogy sok ditrói más országban keresi a kenyerét, és ha őket is így fogadták volna külföldön, most nagy bajban lennének. Mint mondta:

„Az emberek egyszerűen nincsenek tisztában a migráns szó jelentésével. Ilyen alapon bennünket is így lehetne nevezni, amikor külföldre megyünk dolgozni. Panaszkodni, pletykálni nagyon tudnak az emberek. Én szembesültem a szakemberhiány problémájával, megoldást kerestem és találtam erre. Nem tettem semmi rosszat, nem követtem el törvénytelenséget.”

Puskás Elemér, Gyergyóditró polgármestere azt mondta, szerdán a havi rendes tanácsülésére készül a helyi önkormányzat, és nem pontosan érti, mit szeretnének azok, akik oda akarnak menni, sajnálja, hogy „vannak olyan emberek, akik uszítanak”.

2017 végén a magyarországi Perbálon hívtak rendőrt három Srí Lanka-i egyetemistára, akik egy lakóotthonba mentek önkénteskedni. (Maszol)