Rendőrsorfal választotta el a fáklyás szélsőjobboldaliakat és a dühös romákat Sályon

Vasárnap este százas tömeg vonult fel fáklyákkal egy borsodi faluban, Sályon. A menetet Toroczkai László vezette, ott voltak a Mi Hazánk, a Hatvannégy Vármegye, a Betyársereg, a Magyar Gárda és más szélsőjobboldali szervezetek tagjai. Ettől a társaságtól rendőrsorfal választott el egy hasonló létszámú, dühös romákból álló csoportot. A településen óriási volt a rendőri készültség, minden sarkon hatósági csoportok álltak. És mostantól Toroczkai szerint rendszeresen lehet számítani hasonló jelenetekre.

A településre egy brutális gyilkosság miatt vonultak ezek a szervezetek. Egy 61 éves asszonyt ölt meg egy 21 éves helyi roma férfi. A rendőrség elfogta, súlyos börtönbüntetés vár rá, a Mi Hazánk viszont meglátta az esetben a politikai lehetőséget. Tavaly Törökszentmiklóson tartottak hasonló rendezvényt, de ott a rendőrség nem engedte meg nekik, hogy vonuljanak is. Itt viszont már igen.

Betiltott magánrendteremtés

Napközben Miskolcon tartottak megmozdulásokat ugyanebben az ügyben. A Borsod megyei kormányhivatal előtt a Mi Hazánk tüntetését a Hatvannégy Vármegye „Állítsuk meg a cigánybűnözést” molinója díszítette, Novák Előd pedig felemlegette, hogy a hasonló rendvédelmi vonulásokat be vannak tiltva.

Ez még a NER első ciklusában történt, amikor a sokadik Magyar Gárda-masírozás után rendelet született arról, hogy a közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése szabálysértésnek minősül.

Azóta „százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki közterületen vagy nyilvános helyen olyan, a közbiztonság, közrend fenntartására irányuló tevékenységet végez, amelyre jogszabály nem jogosítja fel, vagy ilyen tevékenység látszatát kelti”.

Költöztessék a romkocsmák mellé!

Pakusza Zoltán Mi Hazánk-képviselő (korábban az új Jobbik-elnök Jakab Péter kollégája) arról beszél a demonstráción, hogy Borsodban sok helyen megszűnt a magyar állam, és no go zónák jöttek létre.

Felemlegeti, hogy a TASZ fellépett a miskolci önkormányzat diszkriminációs gyakorlata ellen, innen odáig jut, hogy őt az zavarja, hogy a TASZ Magyarországon van.

A gyűlésen nagy tetszést aratott az a javaslat, hogy „népes roma családokat” költöztessenek a belpesti romkocsmák szomszédságába, és volt szó arról is, hogy „a francia titkosszolgálat által támogatott Momentum” újabb Trianon létrejöttében segédkezik.



700 éve itt

A szélsőjobboldali szervezkedés hírére roma szervezetek ellendemonstrációt hívtak össze Miskolcra. Néhány sarokkal, de annál több rendőrkordonnal arrébb, a Hősök terén a szélsőjobbosoknál lényegesen nagyobb, több százas tiltakozó tömeg gyűlt össze. Többen arról beszéltek, még azelőtt kell megállítani a rasszista megmozdulásokat, hogy az ilyen esetek elszaporodnának.

Lakatos Ernő, a Miskolci Roma Önkormányzat elnöke szerint Toroczkaiék megalázzák a demokráciát és sárba tiporják az emberi méltóságot. „700 éve itt élünk, itt is fogunk maradni, a törvényeket betartva!” - mondja.

A tagbaszakadt férfiak között jó néhányan többször is azt kiabálják, „menjünk át a nácikhoz”. Ennek ugyan nincs realitása ilyen rendőri jelenlét mellett, de a levegő feszültségtől terhes, még akkor is, ha a néhány utcával arrébb zajló Miskolci Kocsonyafesztivál közönsége ebből nem sokat érzékel.



Ezekről a rendezvényekről mennek az autókonvojok a nagyjából fél órára lévő Sályra. A Bükkábrány felőli bekötőúton akkora a rendőri jelenlét, amilyen itt talán még soha nem volt.

Akiket nem engednek be, azok az útelágazásnál, hogy jöjjön Toroczkaiék busza, és kifejezhessék a véleményüket.



Az út végén Sály. Üresek az utcák, ami nem ritkaság egy ilyen faluban, de ezen a napon még a kocsma sem nyitott ki.

A település túlvégén rendőrsorfal mögött százas tömeg. Az első sorokban hangos, harcias férfiak. Sokan helyiek, de Száva Vince roma érdekvédő szervezésére máshonnan is érkeztek. Többen nyugtatni próbálják őket, és azt mondják, ne a rendőröknek menjenek neki, ne akarjanak erőszakot alkalmazni. Mi is elítéljük a gyilkost, de ne bélyegezzenek meg mindannyiunkat - mondja egy férfi, mások inkább olyanokat kiabálnak, hogy náci kutyák! Majdnem történhetne az egész a tíz évvel ezelőtti balhék idején is, de egy részlet árulkodik arról, hogy 2020-ban járunk: villognak az okostelefonok, egyszerre több Facebook-élő közvetítés is fut.

Megérkeznek buszokkal és autókkal Toroczkaiék. Mindenki vigyázzon, ne gyújtsátok meg egymást, a fáklyák fél óráig égnek, megy körbe a figyelmeztetés. Aztán a betyárok, vármegyések és gárdisták menete elindul a meggyilkolt asszony házához. A rendőrsorfal mögött összegyűlt romák messziről csak a fáklyák fényét látják, dühösen kiabálnak feléjük.

A házhoz érve Toroczkai elmondta, újra fel kell éleszteni a nemzeti ellenállást, és ha szükség lesz rá, újabb településeken fognak vonulni. Áthallatszott a „nácik!” kiabálás, ria-ria-hungária a válasz.

A helyiek többsége visszahúzódott otthonába erre az estére, nem jöttek elő. Egy idősebb asszony, akit még a vonulás előtt kérdeztünk, azt mondja, nem jön ki megnézni. „Minek, úgysem változik ettől semmi.”