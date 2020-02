Visszavonták az indiai sterilizációs utasítást

A bírálatok hatására visszavonta a férfi egészségügyi dolgozóknak kiadott utasítását Madhya Pradesh indiai állam kormánya. Az egészségügyi dolgozókat az utasításban azzal fenyegették, hogy ha nem beszélik rá az év végéig legalább egy páciensüket vazektómiára, kirúgják őket állásukból.

Az utasítással azon az aránytalanságon akartak javítani, hogy az államban a férfiassággal kapcsolatos tévhitek miatt szinte senki se kér vazektómiát, amit a helyiek a kiheréléssel azonosítanak. Így a fogamzásgátlás szinte teljes egészében a nőkre hárítódik, írja a Guardian.

Miután a sterilizációs utasítást az 1975-ös kényszersterilizációs kampányhoz hasonlították, Kamal Nath, Madhya Pradesh állam miniszterelnöke visszavonatta. Fotó: Mayank Makhija/NurPhoto

Az állam kongresszuspárti kormánya a bírálatok hatására kényszerült visszakozni. Az államban ellenzéki, de országosan kormányzó BJP párt vezetői elfogadhatatlannak nevezték, hogy a dolgozókat "íly módon zaklassák". Rajneesh Agarwal, a párt szóvivője pedig felidézte, hogy a kongresszuspárti Indira Gandhi kormányzása alatt, az 1975-ös szükségállapot idején fia, Sanjay Gandhi erőszakos sterilizációs kampányba kezdett: falvakat zártak körbe és vonszolták be a férfiakat kisbuszokba, hogy erőszakkal sterilizálják őket. Egy év alatt több mint hatmillió férfit sterilizáltak, közülük kétezren belehaltak a rosszul végzett műtétekbe.

A rossz emlékű 75-ös események felidézése megtette hatását. Kamal Nath, Madyah Pradesh miniszterelnöke utasította egészségügyi miniszterét, hogy vonja vissza a sterilizációs parancsot. "Senkit se fogunk sterilizációra kényszeríteni. Senki se fogja elveszíteni az állását. Csak tájékoztatni fogunk" - jelentette be ezután a miniszter, Tulis Silawat. (Via The Guardian)