Rosszul lett az Olaszországból nemrég hazatért nő a boltban, a szomszédai ráhívták a rendőrséget

Rosszul lett egy nő a boltban a romániai Sztojkafalván, mire a szomszédai bepánikoltak, lefogták, és kihívták a rendőröket és a mentőket. Azért reagáltak így, mert tudták, hogy a nő nemrég tért haza Olaszországból, és azt hitték, koronavírusal fertőződött.

A nő azonban Olaszországon belül Palermóban járt, ahonnan eddig nem jelentettek megbetegedést, nem is áll semmilyen korlátozó intézkedés hatálya alatt a város. Később az is kiderült, hogy a nő átesett egy kötelező vizsgálaton, amikor visszatért Romániába, és azon meg is állapították, hogy nem kapta el a betegséget.

A Máramaros Megyei Prefektúra pedig Facebook-bejegyzésben kérte a lakosságot, hogy őrizzék meg nyugalmukat. A kormányhivatal igyekezett tájékoztatást adni a koronavírus-fertőzés tüneteiről, valamint arról, hogy miként lehet megelőzni a megfertőződést - írja a Transindex.ro.