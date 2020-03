Meghalt Balsai István alkotmánybíró

Elhunyt Balsai István alkotmánybíró, volt igazságügyi miniszter vasárnap - közölte az Alkotmánybíróság a honlapján. Balsai István gyógyíthatatlan betegségben hunyt el, 73 éves volt. Alkotmánybírói tisztségét 2011. szeptember 1-től töltötte be.

Az Alkotmánybíróság Balsai Istvánt saját halottjának tekinti. Temetéséről később intézkednek.

Balsai 1988-ban lépett be a Magyar Demokrata Fórum (MDF) tagjai közé, és az Antall-kormányban igazságügyi miniszter is volt. 2003-ig tagja volt az MDF vezetőségének is, utána viszont ő is egyike lett a Dávid Ibolya pártelnökkel szembehelyezkedők csoportjának, 2005-ben ki is zárták a pártból, ezután a Fidesz frakciójához csatlakozott. A 2010-es választás után már a Fidesz színeiben az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság elnöke, valamint a 2006-os események kivizsgálásával foglalkozó miniszterelnöki megbízott lett, 2011-ben a Fidesz jelölésére alkotmánybíróvá választotta a parlament.