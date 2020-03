Dózsa László: „Csodálatos Miniszterelnök úr ezt a beszédet mondta el, amivel engem leszedett A kereszfáról”

„Amikor gyilkos modon a farizeusok, szinte meggyilkoltak, annak alapján , hogy a még élő sokszáz 56 bajtársam igazoltan kiállt mellettem ,ezeket ellenőrive ,Csodálatos Miniszterelnök úr ezt a beszédet mondta el, amivel engem leszedett A kereszfáról. Hála és Áldás.”

Ezt írta ki a szerdán a Facebook-oldalára Dózsa László színész-rendező, majd mellékelte Orbán Viktor 2017-es beszédéből ezt a részletet, azzal, hogy „Az Isten áldja erről beszéltem!!!!”:

Orbán a 2017. október 23-i ünnepi beszédében Dózsát Nagy Imrével és Mindszenty Józseffel egy mondatban említette az 56-os hősök között. Pedig szakértők, és később a bíróság is úgy ítélte meg, hogy Dózsa valótlanságokat állított, amikor azt mondta, ő látható a híres fotón, Így meg is dőlt az egyetlen bizonyítéka az 56-os szerepére. (Nem ez volt az egyetlen hazugsága, sok cifrát állított.) Még a mögötte sokáig kiálló Schmidt Máriáék is – akiknek bocsánatot kellett kérniük a Pruck családtól – eltüntettek minden nyomot.

Sőt, amikor a bírósági ítélettel kapcsolatban arról érdeklődtem, hogy Orbán fenntartja-e, hogy Dózsa Nagy Imrével és Mindszentyvel egy mondatban említhető 56-os hős, a sajtófőnöke azt válaszolta: „A tudomány – mindenki, így a miniszterelnök által is figyelembe veendő – sajátossága, hogy későbbi kutatások eredményei új, más megvilágításba helyezhetik a múlt egyes történéseit.” Ez pedig úgy értelmezhető, hogy Orbán ma már nem tartja 56-os hősnek Dózsát.

Dózsa László ennek ellenére láthatóan – magát nem először Jézushoz hasonlítva – továbbra is kitart a saját története mellett, ami egy hosszú mondatban így szól:

Nem elég, hogy Dózsát, ahogy azt mesélte, 14 éves korában, 1956-ban – amikor Csepelt egyébként repülőgépek bombázták – lefotózták fegyverrel, sapkában, majd – miután felgyújtott egy orosz tankot, és megölt két oroszt (akik aztán hasonlítottak a később megszületett gyerekeire) – elfogták, falhoz állították, légvédelmi ágyúval „széttrancsírozták”, átlőtték a nyakát, a holttestére tojásgránátot dobtak, de túlélte, napokig kórházban volt, majd az ÁVH elvitte, úgy fejbe rugdosták, hogy mindkét hallócsontja eltört, csontszilánkok mentek az agyába, és a klinikai halál állapotába került, tömegsírba tették, forró mésszel leöntötték, de egy sírásó meglátta, hogy mozog az ujja, majd „Kárpáti professzor” 10 órás műtéttel megmentette, és még ezután is megmaradt a máig megőrzött sapkája (ráadásul mindkét kivégzőjével találkozott), a megtorlást pedig azért kerülte el, mert halottnak hitték, de egy korábbi interjúból még az is kiderül, hogy Dózsa László eddig összesen háromszor halt meg, ugyanis 10 éves korában agytályog-gyulladása volt, és még a mentők is lemondtak róla, nem volt pulzusa, végül egy kitelepítésre ítélt orvos robbant be az ajtón, és injekciót adott a szívébe, ez mentette meg, sőt még egyszer Vámos László is megmentette a színművészetin, amikor közölte vele, hogy: „Most menjél, feküdj be a kórházba Kárpátihoz, mert beteg vagy, addig én mindent elintézek.”