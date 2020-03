A cseh miniszterelnök nyilvánosan elnézést kért, amiért nincs elég védőmaszk az országban

Nyilvánosan elnézést kért Andrej Babis cseh miniszterelnök, hogy az országban nagy hiány van a védőmaszkokból, amelyeket a koronavírus elleni védekezés céljából vásárolnak rendkívüli méretekben az egészségügyi intézetek és a lakosság.

„Elnézést kérünk. Nem tudom, ki döntött arról, hogy az állami tartalékban csak 10 ezer orvosi maszk van, és nem legalább kétmillió. Mindenkitől elnézést kérünk, de az egész világ arcmaszkokat akar, és a kínaiak az egyetlenek, akik ezt képesek legyártani. És ha az egész világ arcmaszkot akar, akkor a helyzet olyan, amilyen. Mindent megteszünk, amit tudunk, és kérjük a közvélemény megértését. Ez rosszabb, mint a háború” - jelentette ki Babis a kormány nevében újságírói kérdésre válaszolva a kabinet rendkívüli keddi ülése utáni sajtótájékoztatón.

A cseh sajtó az utóbbi napokban élesen bírálja azt a tényt, hogy az országban jelenleg nagy hiány van az összes védőmaszkból, és a kormány nem képes gyorsan orvosolni a helyzetet. A védőmaszkok a gyógyszertárakban, a drogériákban gyakorlatilag már jó ideje nem kaphatóak, és számos egészségügyi intézetben is hiánycikknek számítanak. A sajtó azt is felrója a kormánynak, hogy az ügyben ellentmondásos információkat hoz nyilvánosságra. Andrej Babis elismerte, hogy ő, illetve Adam Vojtech egészségügyi miniszter korábban téves információkat is közöltek, de azzal védekezett, hogy őket is tévesen tájékoztatták, s az információkat nem volt idő ellenőrizni.

Jan Hamácek belügyminiszter a sajtótájékoztatón elmondta: a cseh kormány különgépe szerdán reggel érkezik vissza a kínai Sencsenből Prágába. Sajtójelentések szerint a gép 1,8 millió sebészi, 1,1 millió orvosi védőmaszkot, valamint 100 ezer koronavírus-gyorstesztet hoz, amelyeket azonnal szétosztanak a kórházak és az egészségügyi intézmények között.

A belügyminiszter megerősítette, hogy ezen kívül még további 10 millió különféle arcmaszkot is vásároltak Kínában, amelyet hat tételben hoznak el Csehországba. Az első szállítmányt - 1,1 millió orvosi és 5 millió civil arcmaszk - a Travel Service társaság gépe vagy egy ukrán gép hozza el Prágába, várhatóan a hét végéig. Hamácek megerősítette azt a sajtóinformációt is, miszerint Ausztriából is rövidesen 16 kamionnyi védőeszköz érkezik Csehországba. (MTI)