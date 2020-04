Az alapítót kiszorították, a fideszes médiaholding része lehet a Dikh TV

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Februárban robbant a hír, hogy egy Habony-közeli üzletasszony vásárolta be magát a Dikh TV nevű roma közösségi tévét működtető cégbe. Schatzné Kovács Marianna, a korábban a Ripost újságot tulajdonló, majd azt a fideszes médiaholdingnak átadó Schatz Péter felesége akkor úgy nyilatkozott, hogy ő a Dikh TV-ben a roma kultúra sokszínűségét szeretné bemutatni, hogy ezzel is elősegítse a roma integrációt, amely iránt ő maga is őszintén elkötelezett.

A tévét működtető cégben azóta olyan változások mentek végbe, melyek következtében a TV-t alapító Balogh Elek és Vanessza lányának 40 százalékos tulajdonrészéből semmi nem maradt, kikerültek a döntéshozatalból, a cégjegyzésre jogosult pedig Schatzné Kovács Marianna lett.

Schatz Péter Habony Árpád üzlettársa, de a TV jövőbeli sorsáról egyelőre nem áll rendelkezésre túl sok információ. A RomNET azt írja, „a választási kampányok közeledtével a kormányzat minden bizonnyal szeretné majd megszólítani a romákat is, és látva a médiabirodalom és a reklámpiac abszolút kormányfölényét, sejthető, hogy a befektetői kör is jelentős hasznot remél a kormányzati hirdetésektől. Ha más kormányközeli internetes médiumok évi több száz milliós, vagy akár közel 1 milliárdos bevételt, támogatást kapnak, a Dikh Tv is számíthat legalább évi fél milliárdos reklámbevételre. Amiből persze a romáknak már nem juthat semmi hiszen senki nem maradt az irányító testületben, vagy a részvénytulajdonosok között.”

Balogh azt mondta, az utóbbi hónapokban sem volt már beleszólása a döntéshozatalba, akkor sem, amikor még megvoltak a részvényei. „A folyamatos megalázó és kellemetlen helyzetek, a figyelmen kívül hagyás arra kényszerített, hogy a nevemet és a becsületemet mentsem, ezért nem maradt más választásom, minthogy kilépjek” – mondta a RomNet-nek Balog Elek, hozzátéve, a 40 százalékos tulajdonrészét fele-fele arányban vette meg a két társa, Schatzné és Radu Morar, a Sláger TV tulajdonosa.

Balogh a RomNetnek azt mondta, bár kisemmizve érzi magát, szívesen újrakezdené a nulláról is. (RomNet)