Ezeket a lépések teszik meg a járványellenes harc újabb szakaszában azok az országok, akikre állítólag figyel a kormány

„Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van egy nagyméretű laboratóriumunk, ezt úgy hívják, hogy Ausztria. Ők közelebb vannak Olaszországhoz, oda hamarabb is ért a fertőzés, ezért ott minden hamarabb történik meg, mint ahogy az majd megtörténik Magyarországon; ha ott intézkedést hoznak, azt hamarabb hozzák meg, mint mi, látják a hatását, és már annak fényében és annak tapasztalatából hozhatunk itthon döntést, hogy bevált-e az, amit ők csináltak” - nyilatkozta Orbán Viktor április 10-én, és annyira megtetszett saját magának ez a példa, hogy egy héttel később megismételte.

Olaszország közelsége és a tiroli síközpontokban kialakult, sokáig elsunnyogott gócok miatt jobban megütötte a járvány Ausztriát (470 áldozat volt hétfőig a járványnak), mint Magyarországot. Náluk sokkal magasabb a fertőzöttek száma, de ez vastagon annak is köszönhető, hogy sokkal többet teszteltek az osztrákok, mint mi.

Ausztria gyorsan és olyan szigorú intézkedéseket hozott, amilyeneket mi később sem. Ott csak az alapüzletek lehettek nyitva (élelmiszerüzletek, patikák, bankok, benzinkutak), azonnal bezárták az éttermeket és szállodákat (a vendéglátásban a munkabérek 80 százalékát vállalta át az állam), szigorúan ellenőrizték, hogy betartják-e az emberek a közterületeken a másfél méteres távolságot, akár 3600 eurós büntetéseket kiszabva.

Annyira sikeresen akadályozták meg a vírus terjedését, hogy április 5-én a hivatalos számok alapján már több volt az új gyógyult, mint az új fertőzött. (Ettől mi még - a nagyon kevés teszt miatti alacsony számokkal is - messze vagyunk. A hétfői adatok szerint az elmúlt 24 órában 68 új fertőzöttek regisztráltak, miközben 17 beteget nyilvánítottak gyógyultnak.)

Nagy különbség az is, hogy az osztrák kormánynak van egy világos és előre bejelentett menetrendje. Sebastian Kurz kancellár április 6-án jelentette be, hogy az addig zárva tartott kisebb boltok húsvét után, április 14-én kinyithatnak. Ez így is történt, Kurz április 14-én bejelentette, hogy a normalitás felé megtett első lépésként kinyitnak a 400 négyzetméternél kisebb üzletek, a közparkok és a kertészeti- és barkácsboltok is. Továbbra is kötelező ugyanakkor a vásárlók számára a szájmaszk (ezt az üzletek biztosítják), a szájat és az orrot a tömegközlekedési eszközökön is el kell takarni. (Nálunk ilyen általános szabályt egyáltalán nem vezetett be a kormány, Orbán egyszer arra hivatkozott, hogy ehhez nincs elég maszk. Néhány polgármester előírta a maszkviselést bizonyos helyeken, és Karácsony Gergely főpolgármester is bejelentette, hogy maszkot kell majd hordani a budapesti tömegközlekedési eszközökön, de valamiért csak április 27-étől.) Bécsben május végéig több utcát lezártak az autósforgalom elől, vagy nagyon lassú (20 km/h) haladásra kötelezik az autósokat, hogy biztonságos távolságban tudjanak sétálni az emberek. Megnyithattak a gyorséttermek is, egyelőre rövidebb nyitvatartási idővel és csökkentett kínálattal.

Az osztrák kancellár nyilvánosságra hozta az élet újraindításának középtávú terveit is, aminek a szlogenje az lett: „annyi szabadság amennyi csak lehetséges, s csak annyi korlátozás, amennyi szükséges”.

Május 1-től a nagyáruházak és a bevásárló központok is üzemelhetnek, akárcsak a fodrászok (amik nálunk eleve nyitva tarthattak), de itt is be kell majd tartani előírásokat (vendégszám korlátozása, távolságtartás, rendszeres fertőtlenítés). Megnyitnak a szabadtéri sportpályák is, de a zuhanyzók és az öltözők egyelőre nem. A profi sportolók engedélyt kaptak az edzésekre.

A szállodák, éttermek a tervek szerint május közepén nyitnak majd. Addig nem lesz iskola sem, de aztán fokozatosan újra be kellene járni. (Dániában már újra indultak a bölcsődék, óvodák, és az alsóbb osztályok, Norvégiába az óvodákat nyitották meg először, ezután jönnek az iskolák. Svájcban május 11-től nyitnak az iskolák, Franciaországban is ez a fokozatos újranyitás időpontja.)

Bejelentették azt is, hogy a kórházaknak el kell kezdeniük kidolgozni a terveket, hogyan állnak vissza a normális működésre, így már nemcsak életmentő műtéteket végezhetnek, hanem a korábban tervezett operációkat is. Annak érdekében, hogy a páciensek ne vigyék be a kórházakba a vírust, letesztelik őket előtte. (A sürgősségi esetek ez alól kivételt jelentenek.)

És tesztelnek továbbra is. Rudolf Anschober egészségügyi miniszter szerint az idősotthonokat és a gondozóházakat veszik sorra, hiszen európai adatok szerint az elhunytak fele ilyen intézményekben lakója volt. Kiemelt figyelem jut majd a tesztelésekben a kereskedelmi dolgozóknak is. Szúrópróbaszerűen már eddig is tesztelték a lakosságot, és ezt folytatják a jövőben is, hogy kiderüljön, valójában hányan fertőzödhettek meg a hivatalos adatokhoz képest.

A múzeumok május közepén nyitnak, de tömegrendezvényeket június végéig, óriáskoncerteket augusztus végig nem engedélyeznek. Ugyanakkor a Salzburgi Ünnepi Játékok szervezői bíznak abban, hogy a július közepe és augusztus vége között tervezett rendezvényt megtarthatják majd. Az osztrák kormány nem zárkózott el ez elől, igaz, egyelőre engedélyt sem adtak rá.

A Forma-1-es Red Bull csapatánál pedig azzal számolnak, hogy nézők nélkül, de megrendezhetik majd július 5-én az osztrák nagydíjat.

Június 4. és július 2. között belföldi turisztikai kampány indul Ausztriában. Az idegenforgalom csökkenése drámai az osztrákoknál is. Ausztriában belépni szigorú feltételekkel lehet csak, negatív, 4 nappal nem régebbi koronavírus teszttel. De a turizmus élénkítése érdekében kétoldalú megállapodásokra készülnek olyan országokkal, ahol szintén sikerült megfékezni a járványt. Ilyet készítenek elő nyárra a németekkel.

Nálunk egyelőre nem tudni semmilyen tervről. Ehhez valószínűleg el kellene érni a járvány tetőzését. Ezt Orbán Viktornak egy kórházlátogatásos videójában elejtett megjegyezése szerint május 3-ra várják. Most megerősítette, hogy onnantól jöhetnek lazítások, de azokról nem mondott semmit.

Müller Cecília az egyik „sajtótájékoztatón” azt mondta, hogy Ausztria mellett a V4-eket is kiemelt figyelemmel kísérik.

Csehország: elfelejtették az egyházakat

Csehországban a barkácsboltok, bicikliboltok és biciklijavító boltok kinyithattak húsvét környékén. Mától várják a vásárlókat a március közepe óta zárva tartó, nem alapvető termékeket áruló kiskereskedők boltjai, a kisvállalkozók műhelyei, a termelői piacok és a használtautó kereskedések. Ezután jönnek majd jövő héten a 200 négyzetméternél kisebb alapterületű üzletek, május 11-től az 1000 négyzetméteres üzletek, edzőtermek, május 25-től a kávézók, éttermek, bárok kerthelyiségei, fürdők, galériák, állatkertek szabadtéri részei. Június 8-tól lényegében minden, de a rendezvényeknél lesz egy 50 fős limit.

Babis miniszterelnök szerint a legnagyobb vita arról volt, hogyan engedélyezzék a lakodalmakat, a megoldás az lett, június 8-áig csak 8 fős lagzik lehetnek, utána 50 fősek.

A cseh kormány ugyanakkor egyszerűen elfelejtette az egyházakat, ezt utólag korrigálták. Április végétől engedélyezik újra a nyilvános miséket és az egyházi rendezvényeket a csehországi templomokban, előbb 25 személy részvételével, május 11-én ez harmincra, május 25-én pedig ötven főre bővülhet, míg június 8-a után templomi rendezvények résztvevőinek számát már nem korlátoznák.

Nagyon nagy mintás, 28 ezer fős szúrópróbaszerű tesztelésbe kezdenek bele annak érdekében, hogy kiderüljön, hányan kapták el a vírust. A maszkviselés egy hónapja kötelező közterületeken, ezt továbbra is érvényben marad.

Lengyelország: megnyíltak a parkok

Lengyelországban most hétfőtől enyhítenek az intézkedéseken (egy nappal korábban pedig rekordot döntött az új fertőzöttek száma). Mostantól a nem alapboltok is kinyithatnak. A 100 négyzetméter alatti üzletekben pénztáranként 4 vásárló lehet egy időben, nagyobb boltokban 15 négyzetméterenként 1-1 személy. Ez vonatkozik a templomokra is (eddig csak öt hívő vehetett részt a szertartásokon). A bolti eladóknál lázat mérnek. Újból lehet erdőbe és parkokban járni, de tartani kell a távolságot. A szájmaszk közterületeken múlt csütörtök óta kötelező, erdőben nem kell viselni. Enyhítettek azon is, hogy 13 év alattiak eddig csak szülői felügyelettel léphettek ki az utcára. Délelőtt 10-től 12-ig megmarad az idősek vásárlási sávja, de azt eltörölték hétvégére. Áprilisi tetőzéssel számolnak.

Szlovákiában nagyjából a második ütemben jutnak el oda, ahol most mi tartunk

Szlovákiában húsvét hétvégére járási kijárási tilalmat vezettek be, ezt azóta megszüntették, lehet utazni városok között. Újraindították a kórházakban a korábban leállított, tervezett operációkat. A Volkswagen gyár is beindította a termelést. Kötelező tesztelést írnának elő az ingázóknak, de ez egyelőre elég nagy felháborodást váltott ki.

Igor Matovič miniszterelnök hétfő este jelentette be az újranyitás négyütemű tervét. Április 22-én, szerdától lép életben az első fázis, megnyitnak a 300 négyzetmétertől nem nagyobb üzlethelyiségek; az éttermek is, de csak elvitelre adhatnak ki ételt; megnyitnak a kültéri piacok és autókereskedések.

Szabadtéri sportlétesítmények öltözők és vécék nélkül működhetnek. Az idősek délelőtti vásárlási sávját egy órával lerövidítik, reggel 9 és 11 közé, de hétvégére ez nem érvényes.

Kéthetente lazítanának tovább a szabályokon, a járványügyi helyzetet figyelve.

A második fázisban kinyitnának a fodrászatok, pedikűr és manikűrszalonok, mehetnek a taxik, valamint újra tarthatnának miséket és esküvőket korlátozott számban.

A harmadik fázisban kinyithatnak az 1000 négyzetméternél kisebb üzlethelyiségek, masszázsszalonok, lehetne étkezni kint az éttermek teraszán, valamint látogathatóak lesznek a múzeumok, a galériák, kiállítótermek és a könyvtárak.

A negyedik fázis előtt kéthetesnél nagyobb szünetet tartanának, ha minden rendben van, akkor lényegében visszaáll az élet: megnyílnak a színházak és mozik, strandok, iskolák és óvodák, fedett sportlétesítmények, valamint engedélyezik a tömegrendezvényeket is.

(MTI és a helyi sajtó hírei alapján)