Őzet gázolt egy autó a józsefvárosi Kálvária téren

Fotó: Mihádák Zoltán/MTI/MTVA

Különösebb utánajárás nélkül is magabiztosan állíthatom, hogy ilyen talán még sosem volt: őzet gázoltak a Józsefvárosban, a Kálvária téren. Vagyis nem a budai hegyekben, ahol, ha szokatlan is volna, meglepő nem egy őz felbukkanása, és nem is a város határában, hanem a hatsávos, még most, a kijárási korlátozások alatt is viszonylag forgalmas Hungária körgyűrűn belül, sűrűn beépített városi környezetben.

A Baleset-megelőzés Facebook-oldal beszámolója szerint az őz a Dankó utca felől érkezett, de hogy honnan és hogyan kerülhetett a környékre, azt egyelőre a helyszínelő rendőrök se tudják.