Japánban is remdesivirrel kezelik majd a súlyos koronás betegeket

Az Egyesült Államok után Japánban is engedélyezték a súlyos koronavírusos betegek remdesivir-kezelését, írja a Guardian. Jelenleg 1600 fertőzöttet és 800 halálesetet tartanak számon az országban, ami kedvező adatnak számít, egyes területeken azonban olyan jelentős mértékben elterjedt a vírus, hogy az már túl nagy terhet jelent az egészségügyi rendszernek. Az oszakai polgármester például áprilisban esőkabátokat kért a lakosoktól, annyira kifogytak a védőeszközökből.

A remdesivirt az amerikai Gilead Sciences vállalat fejlesztette ki az ebola lehetséges ellenszereként, és mivel világszerte egyre nagyobb az érdeklődés a gyógyszer iránt, a cég indiai és pakisztáni gyártókkal is tárgyal a remdesivir nagy mennyiségű gyártásáról.

A The New England Journal of Medicine orvosi folyóirat egy nemrég közzétett tanulmánya szerint a remdesivir alkalmazása hozzávetőleg 70 százalékban hatékony, de komoly mellékhatásai lehetnek például a vesére nézve. A WHO honlapjára nemrég - állítólag véletlenül - felkerült egy nem hivatalos kínai kutatás a remdesivirről, ami viszont azt állapította meg, hogy a gyógyszer nem alkalmas a betegség kezelésére. Sőt, egyes esetekben le kellett állítani a tesztelést, olyan mellékhatásokat okozott a tesztalanyoknál.

Hamarosan az Európai Unió is dönthet az engedélyezésről, a remdesivir kipróbálásában Magyarország is részt vesz.