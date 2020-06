Fidesz: Karácsony lenullázta négy, fideszes vezetésű kerület útfelújítási keretét

Karácsony Gergely főpolgármester politikai döntést hozott, amikor lenullázta négy, nem baloldali vezetésű kerület útfelújítási keretét - jelentette ki Borbély Lénárd, Csepel fideszes polgármestere kedden sajtótájékoztatón, Budapesten.

Az erről szóló sajtótájékoztatót közösen tartotta a négy érintett önkormányzat vezetője, Borbély Lénárd mellett Kovács Péter, a XVI. kerület, Horváth Tamás, a XVII. kerület kormánypárti polgármestere és Bese Ferenc, a XXIII. kerület független vezetője.

A döntés nyomán Borbély szerint már kivitelezés előtt álló, a szükséges engedélyekkel rendelkező beruházások maradnak el a négy, nem baloldali vezetésű kerületben. Csepelen négy útszakasz felújítása, továbbá egy P+R parkoló és egy három kerületet összekötő kerékpárút kialakítása marad el. Így nem lehet vezetni a nemzet fővárosát - jelentette ki a csepeli polgármester-, ezért azt kérik Karácsony Gergelytől, hogy egy kerületet se rekesszen ki a fejlesztésekből.

Karácsony Gergely keddi sajtótájékoztatóján azt mondta, a kormány megszorításai miatt kevesebb pénzt jut az önkormányzatoknak, ezért Budapestnek is spórolnia kell. Az útfelújításokról pedig a főpolgármester szerint nem politikai, hanem szakmai döntés született, ez abból is látszik, hogy vannak olyan fideszes kerületek is, ahol most sokkal több utat újítanak fel, mint korábban.

„Azokat az utakat újítjuk föl, amelyeket a budapesti úthálózat szempontjából legfontosabbnak tartunk. És pont az a célunk, hogy azokat az igazságtalanságokat, amik a legutóbbi időszakában bekövetkeztek: például, hogy voltak olyan kerületek, ahol a fővárosi utak 25 százalékát újították fel, míg mások, például a 15. kerület esetében például egy négyzetméter utat sem, ezeket az igazságtalanságokat most nekünk orvosolnunk kell. Arra kérem a kormánypárti polgármestertársaimat, hogy közösen lobbizzunk a kormánynál a Budapestet sújtó megszorításokkal szemben, és akkor lehet, hogy még több utat fel tudunk majd újítani ezekben a kerületekben is” - mondta Karácsony az ATV kérdésére. (Index)