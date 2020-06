Több mint 2 millió nyugdíjasnak postázzák ki a kormány ingyenes nyugdíjasmagazinját

Fotó: 444

„Jókor” címmel több mint 2 millió nyugdíjashoz megy ki a héten a hivatalosan a Magyar Államkincstár által kiadott 16 oldalas nyugdíjas tájékoztató, ami formailag leginkább egy ingyenesen osztogatott, fideszes bulvárlaphoz , a Lokálhoz hasonlít, annyi megkötéssel, hogy a hagyományos kormányzati hirdetésekért ebben natív Fidesz-tartalmakkal, Orbán-köszöntővel, Novák Katalin-interjúval, Győrfi Pál-tanácsokkal és Reviczky Gábor-féle halászlérecepttel kárpótolják az idős olvasókat.

Meg persze rengeteg nyugdíjemeléssel, nagyszülői gyeddel, gyógyszertámogatással, a kedélyes magazinhangulathoz elengedhetetlen unokázós-nosztalgiázós kontenttel, és keresztrejtvénnyel.

A kormány a különböző tájékoztatóknak álcázott propagandaakciók és konzultációkhoz hasonlóan ennek a kiadványknak az elkészülését is úgy csomagolja be, mintha csak felkérést teljesítene. Ha igaz, amit állított Novák Katalin családügyi államtitkár és Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott kedden, ezúttal az Idősek Tanácsának javaslatára álltak bele a dologba, bár nem siették el a dolgot, mert a magazin kiadásáról már 2018 októberében megszületett a döntés, Orbán Viktor jelenlétében. Viszont mostantól elvileg minden negyedévben megjelenik a nyugdíjas postaládákban a Jókor.

A fő attrakció egyértelműen a második oldalot beterítő "KÖSZÖNTŐ, JUTTATÁSOK" rovat, amiben a miniszterelnök tájékoztat a koronavírus leterítéséről, a fokozatosan visszaépülő 13. havi nyugdíjról, majd a nyugdíjak értékállóságáról, a nyugdíjak növekedéséről, kiegészítéséről, prémiumáról, a nyugdíjasok megbecsüléséről, úgy általában a nyugdíjasokról, akik vállt vállnak vetve évtizedek óta építették ezt az országot.

Akiket a részletek érdekelnek, azokat Mészáros József, a kincstár elnöke nyugtatja meg a következő lapokon arról, hogy nyugdíj van, és ha születnek továbbra is gyerekek, lesz a jövőben is; a HÍREK NYUGDÍJASOK rovatban pedig emlékeztetnek arra, hogy januárban nyugdíjemelés történt. Novák Katalin megnyugtat mindenkit, hogy a nyugdíjasok is a családbarát gondolkodás részei, innentől pedig már könnyedebb témák sorakoznak, így kiderül, hogy Farkas Bertalan ex-űrhajós nyugdíjas, Trokán Péter színész-nyugdíjas, és Szandi ex-popénekes, leendő nyugdíjas számára is fontos a család.

A kiadvány aktualitását, másfél évvel a bejelentése után, valószínűleg az adja, hogy a járvány nyomában a kormánynak hirtelen megint nagyon fontos lett az idős korosztály - a gazdasági válságintézkedések közt jelentette be a miniszterelnök is a 13. havi nyugdíj többlépcsős visszaépítését. Ez nyilván összefügg azzal, hogy a nyugdíjasokat érintette legérzékenyebben a válság, ők a legveszélyeztettebb társadalmi réteg, és az izoláció is közöttük a leggyakoribb. Nem utolsósorban pedig: a Fidesz a legerősebb párt a nyugdíjasok körében, és fordítva: a nyugdíjasok adják a Fidesz bázisának legnagyobb részét.

Álnaivan fel lehet tenni a kérdést, hogy miért a Magyar Államkincstár a kiadója és terjesztője a kiadványnak, de alighanem ez az egyetlen, törvényesnek látszó útja annak, hogy a kormány minden nyugdíjashoz el tudja juttatni a magazint. Ahogy azt a kiadvány utolsó oldalán olvasható adatvédelmi tájékoztató írja, a társadalombiztosítási törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a kincstár a juttatások folyósításának körülményeiről tájékoztassa az érintettek. A kérdés inkább csak az, mint azt egy jogász a hvg.hu-nak is felvetette, hogy fideszes politikusok üzenetei vagy Trokán Péter unokájának kalandjainak megosztására is feljogosítja-e a szervet a törvény. (Nem.)

Ez pedig azért is aggályos, mert amíg a konzultációs íveket, ha valaki nem akarja, nem kapja meg, a kincstári tájékoztató ellen nem igen tehet sokat. Ha csak nem akar lemondani minden áron a nyugdíjáról.

A KSH 2019-es adatai szerint Magyarországon 2,6 millió ember részesül nyugdíjellátásban, többségük - 2 millió 32 ezer ember - öregségi nyugdíjat kap, 42 ezren életkoron alapuló ellátásban, 125 ezren hozzátartozói nyugellátásban, •315 ezren megváltozott munkaképességűeknek járó ellátásban, 58 ezren egyéb ellátásban, járandóságban részesülnek,