Hosszú, gyógyíthatatlan betegség után ma meghalt Kósáné Kovács Magda egykori szocialista politikus, miniszter, parlamenti képviselő - írja a Népszava. 80 éves volt.



A magyar-francia szakos tanárként végzett és karrierje kezdetén évekig gimnáziumi tanárként dolgozó Kósáné Kovács Magda a kommunista rendszer alatt később főállású szakszervezeti vezető lett és alelnöke volt a Magyar-Szovjet Baráti Társaságnak is. 89-ben alapító tagja volt az MSZP-nek, az első szabad parlamentbe listáról jutott be, a 94-es szocialista kétharmad során viszont egyéni mandátumot szerzett, majd ő lett a Horn-kormány munkaügyi minisztere, hogy 1995-ben, a Bokros-csomag elleni tiltakozásul lemondjon. Egy ideig volt az MSZP ügyvezető alelnöke is, 2004 és 2009 között pedig a párt EP-képviselője.

2011-ben átlépett a Gyurcsány Ferenc-féle DK-ba.

A legtöbben talán a “Nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani” mondatról emlékeznek rá. Ezt az MSZP-SZDSZ koalíciót megrázó Tocsik üggyel kapcsolatban mondta egy rádióműsorban.