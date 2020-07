A Kárpátiát kérték fel, hogy írjon indulót a tatai páncélosoknak

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

„Sziasztok! A Kárpátia zenekar még márciusban kapott felkérést, a tatai páncélosoktól, hogy írjunk egy indulót” - jelent meg múlt pénteken az együttes Facebook-oldalán, amiről kedden a Magyar Nemzet is beszámolt.

„A Júliusi időzítése ennek a dalnak nem is jöhetett volna jobban, hiszen most kapták meg a Leopárd 2A4 harckocsik első darabjait, amiket pár éven belül még negyven Leopárd 2A7 követ. Szerencsénk volt ezeket a nagymacskákat megcsodálni, hallgatni, ahogy feldübörögnek, nekiindulnak ... Durva. Nem árulunk el azt hiszem azzal nagy titkot, hogy a zenekar mindig is katonaság párti volt, és örülünk a haderő fejlesztésnek . Sajnos Attila azért hiányzik a képekről, mert nem tudta elintézni, hogy elengedjék a munkából.”

A Kárpátiát, a régi Jobbik körüli nemzetirock-világ egykori oszlopos tagját már annyira nem a Jobbik környékén kell keresni, hogy tavaly egy klippel bele is szálltak a párt politikusaiba.

Legutóbb akkor írtunk a zenekarról, amikor júniusban négymillió forint NKA-pénzt kapott Kásler Miklós miniszteri keretéből annak a filmnek a vetítésére, aminek már az elkészítését is támogatta a miniszter.

És a dal: