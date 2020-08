Világszerte több ezer ember kaphatott ismeretlen magvakat Kínából

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Világszerte egyre több helyről érkeznek hírek furcsa, postán érkező, ismeretlen magokról. A csomagok a rajtuk lévő bélyegek szerint legtöbbször Kínából jönnek, és bennük több ezer zacskónyi ismeretlen mag juthatott belőlük Európába, az Egyesült Államokba, Kanadába, Ausztráliába, de még Új-Zélandra is.

„Ötletem sincs, milyen magok ezek, úgyhogy nincs az az isten, hogy elvessem őket. Sosem vetnék olyasmit, amiről nem tudom, honnan jött” - mondta a Guardiannek a Dél-Angliában élő Jan Goward, aki szintén kapott egy csomagnyit az ismeretlen magokból. A küldeményen az szerepelt, hogy a dobozban fülbevalók vannak, amerikai, ausztrál és európai hírek szerint ez is közös az összes küldeményben, mindegyikre ez van írva.

A hatóságok a legtöbb érintett országban kérték az embereket, hogy jelentsék a hasonló eseteket, és

semmiképp se vessék el a magokat.

Vetőmagok postai forgalmára természetesen nagyon szigorú szabályok vonatkoznak, nem lehet csak úgy magokat vagy más növényi részeket csak úgy kontinensek között küldözgetni. Ennek elsősorban környezetvédelmi, járványügyi és nemzetbiztonsági okai vannak: a magok invazív növényeket, genetikailag módosított élőlényeket, betegségeket és kórokozókat is rejthetnek, sőt lehet ez egy formája a biológiai hadviselésnek is.

Ryan Quarles, Kentucky állam mezőgazdasági főbiztosa is erről beszélt, azt mondta, éppen az a legnagyobb baj a magokkal, hogy nem tudjuk, az egész csak átverés, lehúzás vagy egy nagyszabású bioterror-merénylet.

Az ismeretlen növények ugyanis kikelve mérgezgetik a többi növényt, állatokat és akár embereket is.

Ez volt a problémája Dél-Angliában Jan Gowardnek is, a Guardiannek azt mondta, kidobni sem akarta a magokat, mert egy szemétlerakóban ugyanúgy kikelhetnek, mint a kertjében, ezért arra gondolt, inkább elégeti őket. „De azért ez eléggé aggasztó igazából. Rengeteg ember kap ilyen magokat, nem is csak Nagy-Britanniában, hanem szerte a világon” - tette hozzá arra utalva, hogy valószínűleg valaki már csak kíváncsiságból is elültetheti a postán érkező magokat.

A beszámolók szerint azonban nem mindenki ugyanolyan magokat kap. Egyes magok cukkinimagokhoz hasonlítottak, de voltak olyanok is, akik valószínűleg tökmagot, napraforgómagot és másfajta magokat kaptak.

Az amerikai Mezőgazdasági Minisztérium szerint a legvalószínűbb, hogy a magok nem különösebben veszélyesek, és csak egy internetes csalás részei. Az ilyen csalások lényege, hogy egy-egy nem rendelt áru elküldésével alapot biztosítanak a webshopok kamuértékeléseihez. A webshop üzemeltetői ilyenkor általában valami értéktelen dolgot küldenek, hiszen úgyis ellenérték nélkül fogják elveszíteni, lehetséges, hogy ezúttal éppen magokat választottak.

De még ez a forgatókönyv sem magyarázza, honnan tudtak a feladók pontos címeket társítani a címzettek neveihez, ezért valószínűsíthető, hogy valahol komoly adatszivárgás vagy adatlopás is történhetett.

Jelenleg több ország hatóságai is nyomoznak a csomagok küldői után. A Kanadába Tajvanon keresztül érkező csomagokról már kiderült, hogy a feladási helyük nem Tajvan volt, a szigetországon csak átutaztak, a Tajvani Postaszolgálat bírságot is tervez kivetni a küldeményeket feladó logisztikai központra.

A kínai külügyminisztérium szerint azonban a címkék, amik szerint a küldemények átmentek volna a Kínai Postán, hamisak.

A külügyminisztérium szóvivője sajtótájékoztatóján azt mondta, figyelemmel kísérik az erről szóló híreket, és a Kínai Posta mindenben követi a nemzetközi irányelveket, köztük azt, hogy növényi magvak külföldi feladása szigorúan tilos. A Kínai Posta kérte az amerikaiakat, hogy küldjék hozzájuk a csomagokat átvizsgálásra, enélkül nem tudnak többet mondani.