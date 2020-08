A magyar kormány a lengyel álláspontot támogatja a fehérorosz kérdésben

A magyar kormánytól egy hét alatt sem érkezett egyértemű állásfoglalás a fehéroroszországi eseményekkel kapcsolatban, miközben szinte minden európai ország elítélte a rendőri erőszakot, többen pedig az elnökválasztás megismétlését követelte.

Hétfőn Szijjártó Péter az oldalán azt írta, hogy reggel a három balti külügyminiszterrel, Edgars Rinkēvičs lett, Urmas Reinsalu észt és Linas Linkevicius litván külügyminiszterrel beszélt, majd egyeztetett Orbán Viktorral, aki Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel tárgyalt telefonon. Majd hozzátette:

„A visegrádi összefogás ereje és fontossága most is megmutatkozik, mi is a lengyel álláspontot támogatjuk, különös tekintettel a Belaruszban élő jelentős nagyságú lengyel nemzeti közösségre.”