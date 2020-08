Egy 17 éves tinédzsert gyanúsítanak a kenoshai lövöldözéssel

A wisconsini Kenoshában naponta tüntetéseket tartanak, mióta a hétvégén egy helyi rendőr közvetlen közelről hétszer hátba lőtt egy fekete férfit, aki erre a legkevésbé sem szolgált rá. Az esetet követő zavargások miatt már a nemzeti gárdát is bevetették, az összecsapásoknak már halálos áldozatai is vannak.

Köztük van az a két ember is, akit kedden éjjel lőttek le Kenoshában. Ez az a kettős gyilkosság, amivel a 17 éves, fegyvermániás Kyle Rittenhouse-t gyanúsítják a rendőrök. A wisconsini rendőrök szerint Rittenhouse két embert megölt egy harmadikat pedig súlyosan megsebesített, mikor tüzet nyitott rájuk egy tüntetés közben.

Fotó: Twitter

A lövöldözésről több videó is készült, egyiken például az látszik, hogy a fegyveres férfi kijelenti: „megöltem valakit”, majd futásnak ered. Egy másik videón ugyanez a férfi sétál, és bár az elhúzó rendőrök felé többen is kiabálják, hogy ez az ember megölt valakit, a rendőrök nem állnak meg, annak ellenére sem, hogy a férfi feltette a kezét minden esetben, mikor rendőrautók közeledtek felé. Rittenhouse végül Illinois államba menekült, itt fogták el szerdán reggel.

Előreláthatóan Illionois államban pénteken döntenek Rittenhouse kiadatásáról.

Az interneten közben olyan videók és képek is terjedtek, amikből kiderül, hogy Rittenhouse egy fegyveres csoport tagja volt, melynek tagjai többször kommunikáltak a tüntetők oszlatására kiküldött kenoshai rendőrökkel. Egy felvételen még az is hallatszik, hogy egy rendőr azt mondja a felfegyverzett tiniknek, hogy „nagyra tartjuk, amit csináltok”. Egy másik videón egy Rittenhouse társának tartott fiatal arról beszélt, hogy a rendőrök kifejezetten egyeztettek is velük, például arról, hogy feléjük terelik a tüntetőket. Egy harmadik felvétel szerint pedig a helyi rendőrök vizet is osztottak a fegyvereseknek.

(Guardian, CBS Chicago)