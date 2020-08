Lemondott az EU kereskedelmi biztosa, mert a járványügyi előírásokat megsértő rendezvényen vett részt

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Lemondott az Európai Bizottság kereskedelmi biztosi posztjáról az ír Phil Hogan, miután kiderült, hogy részt vett egy golfosoknak rendezett 80 fős társasági vacsorán, ahol nem tartották be a koronavírus miatt bevezetett járványügyi előírásokat. Hogan ráadásul azt mondta kéthetes karanténjét tölti a hazatérése után, mégis elment ezalatt a golfklub vacsorájára.

Hogan eleinte ragaszkodott a posztjához, viszont a golfos vacsora miatt több vezető ír politikus is lemondott, köztük az ír kormány agrárminisztere is, valamint több ír pártból is kizártak politikusokat a vacsorán való részvétel miatt. A botrány miatt az ír miniszterelnök és a miniszterelnök-helyettes arra kérte Hogant, „gondolja át”, hogyan viszonyul a botrányhoz. A biztos ezután döntött a lemondás mellett.

Hogan távozásával az Urusula von der Leyen vezette Európai Bizottság ez egyik legbefolyásosabb, legtapasztaltabb tagját veszíti el. (Politico)