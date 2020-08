A német közmédia hosszú cikkben írt Szijjártó jachtozásáról, miközben az MTVA még mindig nem találja elég érdekesnek a történetet

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Részletes cikkben foglalta össze a német közmédia oldala, a Deutsche Welle Szijjártó Péter korrupciógyanús jachtozását.

Igaz, már egy pár soros rövid összefoglalóval is el tudták volna érni, hogy részletesebben foglalkozzanak a sztorival, mint a magyar közmédia: a hirado.hu oldalon például egyetlen találat utal a horvátországi útra, melyben Menczer Tamás külügyi államtitkárt idézik, aki arról beszélt, hogy Szijjártó a nyaralása alatt is dolgozik. A jachtról nem esett szó a cikkben.

A DW riportja kitér arra is, hogy Orbán Viktor ugyan meghirdette a „Több Balaton, kevesebb Adria” programot, de nem csak külügyminisztere, de horvát lapok szerint maga a miniszterelnök is az Adrián járt. A német csatorna hiába kérdezte erről Orbán szóvivőjét, ugyanazt a választ kapták, amit a magyar lapok is: a miniszterelnök magánprogramjairól nem adnak ki tájékoztatást.

Viszont Szijjártó utazását kevésbé fedi homály, miután az Átlátszó fotósa lefényképezte a fideszes politikust a NER idején állami megrendelésekből meggazdagodott Szijj László jachtján.

Mint írják, a külügyminiszter adriai hajóútja nem csak azért lehet kínos, mert az utazás napjaiban Szijjártó oldalára folyamatosan olyan fotókat töltöttek fel, melyekből arra lehetett következtetni, hogy a miniszter épp nagyban dolgozik (a fehérorosz tüntetések kirobbanásának idején jártunk ekkor), de ennél is komolyabb az ügy korrupciós vetülete. A DW itt összefoglalja, hogy a 21 millió eurót érő jacht azé a Szijj Lászlóé, akit Orbán oligarchái közé szokás sorolni és pár év alatt lett az ország egyik leggazdagabb embere.

Felidézik azt is, hogy Szijjártó a hajót nem nagyon tudta volna kibérelni az ismert vagyoni helyzete alapján, ha pedig a hajó tulajdonosának meghívására vett részt az úton, azzal megsérthette a magyar korrupcióellenes szabályokat. Szijjártó mindenesetre eddig nem volt hajlandó megválaszolni, hogy hogyan került a hajóra, amikor újságírók kérdezték erről, egyszerűen összevissza beszélt.

A német közmédia lapja felidézi, hogy messze nem ez az egyetlen luxusügy az Orbán-kormány környezetében: a miniszterelnök egy luxusmagángéppel jár meccsekre, amiben nem lát semmi kivetnivalót, de említik Semjén Zsolt és Lázár János drága vadászatait is, illetve Rogán Antal helikopterezését.

Egyelőre ezek a történetek semmiféle következménnyel nem jártak, ami viszont feltűnő, hogy néhányt azok közül a sajtótermékek közül, melyek foglalkoztak ezekkel az ügyekkel, azóta kormányközeli közvetítők vettek meg és vagy a kormányzat szócsövévé váltak vagy bezártak (a német lap nyilván az Origó és a Népszabadság történetére utal).

Csütörtökön amúgy a magyar közmédia is elcsípte az épp Berlinben járó Szijjártó Pétert, de nem jutott eszükbe rákérdezni a korrupciógyanús történetre.