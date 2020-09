Bödőcs Tibor: Kim Dzsongun élesen bírálta a magyar médiaviszonyokat

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Bödőcs Tibor búcsúszentlászlói humorista és író megint propaganda-paródiával jelentkezett, ezúttal egészen hosszúval, 11 percessel. Ember legyen a talpán, aki meg tudja mondani, melyik bejátszás nem férne el az M1-en!

Felsorolni is sok lenne, mennyi gaget zsúfolt bele például arról, hogy:

Kásler Miklós kiköltött egy turultojást.

Kim Dzsongun élesen bírálta a magyar médiaviszonyokat.

Kövér László szerint a baloldal okozta az összes jégkorszakot.

Karácsony Gergely tesze-tosza, hebehurgya fickó.

ifj. Lomnici Zoltán szerint probléma, hogy a térképeken Amerika nagyobbnak látszik Magyarországnál, pedig nincs tudomása arról, hogy erre lenne bizonyíték.

Németh Szilárd bejelentette, hogy Csepel kiszáll a globális felmelegedésből, mert „nem miattunk van meleg”, és „régen is sütött nap”.

Véletlenül nyilvánosságra került egy körlevél, amiben egyes MSZP-s honatyák tiltakoznak, amiért későn kapták meg az ehavi kenőpénzt álellenzéki szerepükért.

Szijjártó Péter aláhúzta, nem halálgyár, Samsung-gyár épül Gödön.

Szakács Árpád kultúrharcos feljelentette magát saját magánál, mert bár mindent elkövet, rájött, hogy ő sem eléggé nemzeti gondolkodású.

stb.

A videóban ezúttal több ismert szereplő is van, (már nem először) Thuróczy Szabolcs színész, Péterfy Bori színész-énekes, Tóth Edu humorista és Hajdu Balázs is újra felbukkan benne.

Legutóbb 2018 szilveszterén csinált ilyet, de a valóság a közmédián keresztül még aznap überelte őt. Az óra ketyeg, a labda az M1 térfelén pattog…