A tavaszi járványcsúcs semmi ahhoz képest, ami most van, és szinte biztos, hogy tovább emelkednek a számok

Április 19-én Orbán Viktor elejtett egy megjegyzést egy kórházlátogatásos videójában, amiből kiderült, hogy a szakemberek számítása szerint két héten belül tetőzik a járvány. A jóslat nagyjából bejött, május 4-én az aktív esetek (vagyis az éppen fertőzöttek) száma 2055-ön tetőzött, aztán elkezdett csökkenni.

Mostanában Orbán Viktor érdemben nem igazán szólal meg a járványról, pedig a május 4-i rekord szeptember másodikán megdőlt, 2100 aktív fertőzöttet tartott aznap nyilván a rendszer. Ez a szám azóta meredeken emelkedik, ma már dupla annyi (4377) aktív fertőzött van, mint a tavaszi csúcs idején - vagy éppenséggel öt napja.

Szeptemberben már megtörtént, ami korábban nem: minden megyében regisztráltak 24 órán belül új fertőzöttet. (Korábban több megyében hetekig nem változott a statisztika, Baranyában például május 3. és június 5. között nem regisztráltak egyetlen új koronást sem.)

A múlt héten ugyan Budapesten találták a legtöbb koronást (az új fertőzöttek 43 százaléka), de még a legkevésbé érintett megyében, Békésben is 12 embernek lett pozitív a tesztje.

A mínusz számok azt jelentik, hogy statisztikatisztítás volt, és vannak olyan esetek, amiket utólag más megyéhez adott hozzá az operatív törzs.

Tavasszal nem győzte hangsúlyozni Müller Cecília országos tiszti főorvos, és időnként Orbán Viktor sem, hogy a csoportos megbetegedések fázisából hamarosan elkerülhetetlenül átlépünk a tömeges fertőzések fázisába. Ez végül nem történt meg, legalábbis hivatalosan nem jelentették be.

Hogy mennyire robbant be a járvány az elmúlt két hétben az egész országban, azt mutatja, hogy a hivatalos statisztikák szerint is tíz olyan megye van, ahol legalább annyi vagy több új regisztrált fertőzött volt, mint márciustól augusztus 24-éig összesen.

Miután most jóval magasabbak a számok a tavasziaknál, országszerte mindenhol ott van a vírus, lehet, hogy máris benne vagyunk a tömeges megbetegedések fázisában, jelentsen ez bármit is. Próbáltuk megkérdezni a Nemzeti Népegészségügyi Központot, hogy átléptük-e a határt, és ez milyen járványügyi intézkedéseket (kellene hogy) hozzon magával, de nem kaptunk választ.



Tavasszal az egy napon belüli pozitív tesztek száma április 10-én volt a legmagasabb. Ez a 210-es szám akkor kiugró adat volt, a Pesti úti idősotthon tesztjeinek volt köszönhető. Augusztus 30-án lett először ennél magasabb a napi új fertőzöttek száma, mostanra pedig rendre a tavaszi csúcs dupláját jelentik. Az elmúlt 6 nap átlaga 451 volt.

Nem lehet pontosan tudni, hogy hol terjed a vírus, mert az operatív törzs az esetleges gócpontokról nem ad tájékoztatást, a napi sajtótájékoztatók megszűntek, bár sok értelműk amúgy sem volt, amikor személyesen vagy online nem lehetett kérdezni, csak beolvasták az erősen szelektált megkereséseket, arra mondtak valamit, visszakérdezésre pedig nem volt lehetőség.

Kérdezni most is kérdezünk írásban, ezekre alig kapunk választ.

Szakértők szavaiból ugyanakkor úgy tűnik, hogy messze vagyunk még a járvány csúcsától. Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem matematikus professzora azt jelezte augusztus legvégén, hogy nagyon veszélyes a járványügyi helyzet. Miután ő és csapata nem saját magának készít anyagokat a járványról, hanem az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak, a kormánynak és a döntéshozóknak, erről aligha csak az újságokban olvashattak a kormány tagjai.

Már augusztus végén jelezte, hogy kéthetes késésben vannak az adatok, és számítani lehet az augusztus 20-i hosszú hétvége miatt egy emelkedésre. Ez azóta megtörtént.

Szintén emeli majd a számokat az iskolakezdés: „Most 6-23 éves korig egy óriási tömeg egyszerre megy be az oktatási intézményekbe, és nemcsak a gyerekek, hanem a tanárok és más iskolai dolgozók is. Megnő a tömegközlekedést használók száma, főleg Budapesten és a nagyobb városokban, a szülők is többet találkoznak. Összességében ez egy jelentős kontaktusszám-emelkedés egyszerre” - vélte Röst.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa pedig a szennyvízből vett minták alapján nyilatkozta azt ma, hogy egyes városokban a következő 4-10 napban tovább emelkedik a fertőzöttek száma.

A kormány eddigi leglátványosabb intézkedése a határzár bejelentése volt szeptember elsejétől. Ennek a jótékony hatása elvileg a héten kellene, hogy jelentkezzen, de éppen Röst interjújából derült ki, hogy ettől nem lehet igazán sokat várni. A járvány ugyanis már régen bent van az országban, augusztus végén már 10 százalékot sem igen érte el a behurcolt és azzal összefüggő esetek aránya.

Egyéb általános intézkedést egyelőre nem hozott a kormány, a tavasszal ellentétben most nem vonták ki a rendszerből a 65 évnél idősebb háziorvosokat. A 65 évnél idősebb pedagógusok pedig a tavaszi távoktatás helyett most bejárnak tanítani. Általános látogatási tilalom nincs a kórházakban és az idősotthonokban sem.



Amit látványosan nem kommunikált a kormány, az az, hogyan áll az úgynevezett reprodukciós ráta, vagyis az a mutató, ami jelzi, hogy egy fertőzött hány további embert fertőz meg. Az ideális, ha egy alatt van a mutató. Nálunk - ezt is Rösttől tudni - augusztus végén 2-2,5 körül volt, ami járványügyi szempontból nagy rossz adat, alig alacsonyabb, mintha semmilyen intézkedést nem hoztak volna.

Orbán Viktor augusztus 21-én (a járvány igazi berobbanása előtt) azt mondta a Kossuth Rádióban, hogy nem lényegtelen a fertőzések száma, mert jó tudni, hogy pontosan hogyan halad ez a vírus, vagy hogyan sikerült megállítani, „de a lényeg, a legfontosabb, a döntő, hogy megmentsük az emberi életeket, ne haljanak meg. Tehát az elhalálozások száma az, amit én elsősorban nézek, mert a betegségből meg lehet gyógyulni. Biztos nem kellemes, megkínozza az embert ez a koronavírus-fertőzés, de nagyon sokan ebből fölépülnek”.



Ha nem is olyan mértékben, mint az új, illetve az aktív fertőzöttek száma, de a halálozási statisztika is emelkedni kezdett, legutóbb júniusban haltak meg annyian egy hét alatt, mint az előző héten.

A kórházban lévők száma is emelkedni kezdett, de még itt sem látható az az ütem, mint a fertőzöttek számában.

Ezt szakértők azzal magyarázzák, hogy a fertőzöttek átlagéletkora most jóval alacsonyabb, mint tavasszal (69 volt akkor, 31 most), sokan tünetmentesen vagy enyhébb tünetekkel esnek át a betegségen.

Figyelmeztető ugyanakkor Florida példája, ahol szintén a fiatalok körében terjed először a vírus, de 4-5 héten belül eljutott az idősebbekig és a veszélyeztetett csoportokig, megugrott a kórházban és a lélegeztetőn lévők és a halálesetek száma is.