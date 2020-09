Djokovics: Szomorúságot és ürességet érzek, rendkívül sajnálom

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Djokovic a meccsen is elnézést kért a megkőtt bírótól. Fotó: AL BELLO/AFP

Instagram-posztban kért bocsánatot példátlan botrányáért Novak Djokovics, aki egy elvesztett első játszma után dühében úgy ütötte ki a labdát hátrafelé a pályáról, hogy véletlenül pont torkon talált vele egy vonalbírót, ezért azonnal kizárták az amerikai nyílt teniszbajnokságról.



Djokovics azzal kezdte, hogy a helyzet miatt szomorúságot és ürességet érez. Személyesen is odament a vonabíróhoz és később megtudta a szervezőktől, hogy hála istennek jó van. “Rendkívül sajnálom, hogy ekkora stresszt okoztam neki” - írja Djokovic, leszögezve, hogy az ütés nem volt szándékos viszont nagyon is helytelen dolog volt. A kizárásra reagálva a világelső azt írta, hogy

“Magamba kell szállnom, feldolgoznom a csalódottságot és ezt az egészet arra használnom, hogy játékosként és emberként jobbá váljak.”

Djokovics a US Open szervezőitől is bocsánatot kért, majd azt írta, hogy nagyon hálás a saját háttércsapatának és a családjának, meg a rajongóinak is, hogy sziklaszilárdan támogatják.

“Köszönöm és annyira sajnálom” - fejezte be Novak Djokovics.