Decemberre-januárra várják itthon a második hullám csúcsát

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Május óta nem volt olyan sok koronavírus okozta haláleset Magyarországon, mint az elmúlt 24 órában.

19500 forint lett a tesztek hatósági ára, és Orbán Viktor elárulta azt is, hogy a szakemberek decemberre-januárra várják a második hullám csúcspontját.

Izraelben három hétre leáll az élet, míg Madridban részleges lezárásokat fognak bevezetni a második hullám miatt.

Ez a 444 járványügyi hírlevele.



Napokon belül tízezer aktív fertőzött lehet az országban, miután szerdán 581 új fertőzöttet regisztráltak, és ezzel az aktív fertőzöttek száma 9653-ra nőtt. Ennél is aggasztóbb hír, hogy szerdára bekövetkezett az, amitől a szakértők hetek óta tartanak, és megnőtt a 24 óra alatt elhunytak száma is: nyolcan haltak meg a vírus következtében, ennyire magas számra május óta nem volt példa.

Hatósági ár a tesztekre

Orbán Viktor miniszterelnök a szerdai kormányülés után jelentette be, hogy a szakemberek jelenleg december végére, januárra várják a második hullám csúcspontját, így addig védekezni kell majd. A kormányülésen döntöttek új intézkedésekről is: a tesztek hatósági ára 19500 forint lesz (ami jóval több, mint a Gulyás Gergely miniszter által múlt héten említett 6-8 ezres ár), míg a szórakozóhelyeknek 11-kor be kell zárniuk. A részletek vélhetően majd este, a Magyar Közlöny aktuális számából fognak kiderülni.

A miniszterelnök megismételte, hogy október elsejétől csak hőmérés után lehet belépnie a diákoknak és az ott dolgozóknak az iskolákba, mások pedig nem mehetnek be az épületekbe, illetve hogy kiterjesztik a kötelező maszkviselést, és mozikban, színházakban, ügyfélfogadási helyszíneken is kötelező lesz hordani.

Hiába a rengeteg lélegeztetőgép, ha nincs, aki működtesse ezeket

Orbán Viktor szerdai bejelentésén arról is beszélt, hogy az egészségügy készen áll a második hullámra, és „mindenki megnyugodhat: ha elkapja ezt a betegséget, meg fogjuk gyógyítani", ugyanakkor ennél árnyaltabb képet festett a helyzetről a tavasszal az operatív törzsnek jelentéseket készítő kutatócsapat egyik tagja, Hegyi Péter.

Hegyi egy múlt heti videókonferencián beszélt arról, hogy ma Magyarországon teljesen mindegy, hogy mennyi lélegeztetőgép áll rendelkezésre, nagyjából 3000 intenzíves ágy fölött kalkulálni teljesen irreális a betegellátásban, mert a felső határt az inzenzíves szakápolók száma határozza meg. Ezen a téren pedig nem áll jól az ország: a miniszterelnök által korábban említett 10 ezer bekészített ágyhoz a szakmai számítások szerint 30 ezer szakápolóra lenne szükség, miközben 2000 van.

A szennyvíz alapján is rosszabbodni fog a helyzet

Ugyan a koronavírus terjedésével kapcsolatban az állam még mindig kevés adatot közöl a nyilvánossággal, de ami hozzáférhető, az nem sok jót jelez előre: a Nemzeti Népegészségügyi Központ kedd esti tájékoztatása szerint Székesfehérváron, Budapest északi-, déli és központi területein, Miskolcon, Szolnokon, Nyíregyházán, Tatabányán, Salgótarjánban és Győrben is növekvő tendenciát mutattak ki az új koronavírus örökítőanyagának mennyiségében az elmúlt napokban.

Még mindig komoly fennakadások vannak az iskolai tesztelésekben

Az elmúlt napok hasonló történetei után szerdán arról írtunk, hogy egy budai iskolában az egyik alsós évfolyam 4 tanárából 3 otthon van, és arra várnak, hogy végre leteszteljék őket. Mondjuk ebből a szempontból jó hír, hogy Kásler Miklós szerint kizárt, hogy minden osztályban megjelenjen a koronavírus.

Alig győzik a mentők a tesztelési igényeket

Az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, Csató Gábor beszélt arról, hogy jelenleg napi 3500-4000 tesztelési kérést kell kezelniük a mentőknek, ami négyszerese a tavaszi napi mintavételeknek. A főigazgató szerint igyekeznek bővíteni a kapacitásaikat, de a fő akadályt az jelentheti, ha a mentősök közül is többen megbetegednek vagy karanténba kerülnek. A vírus megjelenése óta amúgy ötven mentős betegedett meg, de szerencsére kórházba nem került közülük senki. Jelenleg 15 mentődolgozó koronavírus-pozitív, és legalább 30-40 kollégájuk van hatósági karanténban.

Lanyhul a fegyelem

Az Ipsos közvélemény-kutatása szerint hiába a hatalmas lendülettel megérkező második hullám, csökkent a magyarok óvatossága, és tavaszhoz képest kevesebben vannak, akik betartják az előírt-javasolt intézkedéseket.

Fotó: Ipsos

Vírus az idősotthonban



Szerdán derült ki, hogy 21-en kapták el a koronavírust a nyíregyháziTündérkert Szeretetotthonban. A fertőzöttek állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket.

A nap fotója

Fotó: ARYA MANGGALA/AFP

Önkormányzati dolgozók a híres-hírhedt indonéz szellemalaknak, pocongnak öltöztek, hogy ezzel hívják fel a figyelmet a koronavírus veszélyeire Tangerang Banten tartomány egy piacán

Lezárások Madridban és Izraelben, nyájmentalitás az Egyesült Államokban

Izraelben tavasszal nagy sikerrel verték vissza a járvány első hullámát, de most mégis az első fejlett ország lettek, ahol kénytelenek a berobbanó második hullám miatt komoly korlátozásokat bevezetni. Hogy ez miért történhetett így, arról hosszabban írtunk ma reggel.

Célzott lezárások jönnek Madridban: a főváros és környéke jelenleg a leginkább fertőzött régiója Spanyolországnak, az aktív esetek harmadát itt regisztrálták, ezért hamarosan szigorú korlátozásokat vezetnek be. A részleteket majd csak pénteken fogják bejelenteni, de annyi már kiderült, hogy a tervek szerint nem az egész városban, hanem célzottan, a leginkább érintett területeken rendelhetnek majd el kijárási korlátozásokat.

Rekordot ment a vírus Romániában is, ahol egyetlen nap leforgása alatt 1713 új fertőzöttet regisztráltak. Kedden volt a legtöbb regisztrált megbetegedés Hollandiában is, ahol 1379 új esetet jelentettek a hatóságok.

Nagyon nagy terhelés alatt áll az indiai egészségügyi rendszer is, a hatóságok 90123 új esetet jelentettek az elmúlt 24 órából, ezzel Indiában már több mint ötmillió fertőzöttről tudni. Az előrejelzések szerint az ország heteken belül hivatalosan is megelőzheti az Egyesült Államokat, és itt lehet majd a legtöbb fertőzött a világon.

Persze sok múlik azon is, hogy egy országban a lakosság mekkora részét tesztelik: Dél-Afrikában például 650 ezer esetről tudni, de az ország egészségügyi minisztere, Zweli Mkhize szerint akár a lakosság ötöde, több mint 12 millió ember is megfertőzödhetett már az országban.

Rossz hír a gyors kilábalásban reménykedőknek: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezető kutatója szerint nem érdemes arra számítani, hogy hamarosan mindenhol visszatérhet az élet a normális kerékvágásba. Soumya Swaminathan szerint ha jövő év elejére el is készül egy működő vakcina, akkor is globális összefogás kell ahhoz, hogy 2022-re jut majd elég védőoltás mindenhova.

Kínában tízezreket oltottak be koronavírus ellen, pedig hasonlóan Oroszországhoz, még be sem fejezték a vakcina tesztelését. Az oltásból a kockázatosnak ítélt csoportokon, többek közt az egészségügyben és a közlekedési szektorban dolgozók kapnak majd, de kutatók szerint egyáltalán nem veszélytelen ennyire gyorsan oltani.

Közben Ruiliban, a 210 ezres kínai városban ahol vasárnap két fertőzött mianmari állampolgárt regisztráltak, ingyenes és tömeges tesztelésbe kezdtek a hatóságok: 24 óra alatt már 60 ezer embert ellenőriztek, és a helyi sajtó úgy tudja, hogy egyelőre 13 fertőzöttet találtak. A városban a két fertőzött felbukkanása is elég volt a teljes lezáráshoz: azonnal lekapcsolták a tömegközlekedést, és bezártak minden üzletet.

Az Egyesült Államokban újabb kutatás erősítette meg, hogy miért kockázatos vakon mantrázni azt az állítást, hogy a koronavírus csak az idősekre veszélyes. Mert ugyan az esetek többségében a vírus valóban nem okoz nagy felfordulást a fiatal fertőzöttek szervezetében, de vannak szomorú kivételek: az amerikai járványügyi központ (CDC) most publikált kutatása szerint idén február és július vége között összesen 121 21 évesnél fiatalabb amerikai halt meg a koronavírus okozta szövődmények miatt.

Eközben Donald Trump most éppen nyájmentalitásról beszélt, és azt jósolta, hogy emiatt a vírus vakcina nélkül is el fog tűnni az életünkből, miközben egy interjúban Bill Gates szokatlanul hevesen kritizálta az amerikai válságkezelést, és azt mondta, hogy a vírus elleni védekezés eddig minden szintje elhibázott volt az országban.

Hogy ne csak tragikus hírek legyenek: szerdán kiderült az is, hogy a South Park egy különleges, egy órás részt szente a járványnak, amit szeptember 30-án mutatnak majd be.